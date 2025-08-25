Mỗi chiếc xe như phác họa chân dung, cá tính của chủ sở hữu và với Hilux cũng không ngoại lệ. Là mẫu xe bán tải bán chạy nhất toàn cầu năm 2024 với 617.000 xe, ở Việt Nam - thị trường đòi hỏi cao hơn về thiết kế và tiện nghi - Hilux vẫn giữ vị trí riêng biệt. Xe không phải lựa chọn của số đông nhưng là ưu tiên hàng đầu của tệp khách hàng yêu thích sự thực dụng, bền bỉ, mạnh mẽ và có phần “hoang dại”.

Sinh sống tại làng O Bung - một trong những địa phương hẻo lánh nhất của tỉnh Gia Lai (cũ), nơi còn đối mặt với muôn vàn khó khăn khi những con đường đất đỏ và sỏi đá vẫn là thách thức hàng ngày, chú Cương - một người con miền Bắc vào vùng Tây Nguyên khai hoang và xây dựng cuộc sống mới hàng chục năm qua cần tìm mua một chiếc xe bán tải với phần thùng rộng, máy khỏe, chạy bền để phục vụ công việc chở nông sản và nhu cầu di chuyển của gia đình.

Vì khoảng cách địa lý, chú Cương không thể đến trực tiếp đại lý xem xe và lái thử. Băng đèo vượt núi, anh Trần Xuân Quốc - Tư vấn bán hàng tại đại lý Toyota Gia Lai đã mang xe đến tận nhà cho khách hàng xem và lái thử. Chuyến hành trình dài qua những cung đường đầy thử thách khiến khách hàng không khỏi ngạc nhiên về khả năng vượt những địa hình khó của Toyota Hilux.

Hơn cả một chiếc xe tốt, dịch vụ chuyên nghiệp và sự tận tâm của đại lý đã thuyết phục khách hàng lựa chọn Toyota Hilux.

“Tôi cứ nghĩ mình chỉ là một khách hàng nhỏ ở nơi hẻo lánh, không đáng để được quan tâm nhiều. Thật sự tôi không ngờ. Không chỉ là chiếc xe này, mà cách các cháu làm việc khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và yên tâm hoàn toàn”, chú Cương chia sẻ.

Kể từ đó, Toyota Hilux đã gắn bó với chú Cương và chở nông sản đến với thị trường dễ dàng hơn, chở con cái đến trường an toàn hơn và mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống. Không chỉ với gia đình chú Cương, Toyota Hilux là lựa chọn đáng tin cậy của nhiều khách hàng làm việc trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng. Khả năng chinh phục địa hình, sự bền bỉ, động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu từ lâu đã trở thành “signature” của mẫu bán tải nhà Toyota.

Hilux Adventure dễ dàng vượt qua những cung đường gồ ghề, trơn trượt, dốc cao.

Không chỉ trong công việc, Toyota Hilux còn là bạn đồng hành lý tưởng trong những chuyến solo trip. Sở hữu khung gầm rời (body-on-frame) vững chắc, có khả năng chịu đựng các lực tác động mạnh và vặn xoắn khi di chuyển trên những cung đường gồ ghề, hiểm trở. Cùng với đó, hệ dẫn động 2 cầu (trên bản số sàn 2.4L 4X4 MT) và bản Aventure (2.8L 4x4 AT) giúp xe thuận lợi vượt qua dốc cao, hố sâu, bùn lầy hay địa hình đất đá lởm chởm.

Tại thị trường Việt Nam, Hilux là mẫu bán tải sở hữu khoảng sáng gầm cao bậc nhất phân khúc (286mm) và động cơ mạnh mẽ (2.8L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500Nm tại 1600 - 2800 vòng/phút) vượt trội.

Lựa chọn an tâm cho những chuyến off-road đầy bùn đất

Anh Lường Thanh Trường (Hà Nội) cho biết, phượt một mình đã trở thành đam mê của anh trong suốt gần chục năm qua, từ chiếc xe máy cà tàng cho đến một chiếc hatchback hạng A và giờ là Toyota Hilux.

“Chế độ gài cầu chậm 4L, khóa vi sai cầu sau giúp tôi không ngán các cung đường off-road. Hệ thống treo sau dạng nhíp lá có thể khiến nhiều người cảm thấy cứng, nặng khi đi đường bằng nhưng lại giúp xe chịu tải tốt và thân xe ổn định khi đi đường xấu”, anh Trường chia sẻ.

Bởi vậy, Toyota Hilux được nhiều bạn bè, người quen của anh Trường trong nhóm chia sẻ kinh nghiệm off-road lựa chọn. “Tôi theo chủ nghĩa cá nhân, thích đi một mình, tự do tự tại và ngại theo team. Với những chuyến độc hành, kinh nghiệm cá nhân hay đồ đạc mang đi đầy đủ thôi là chưa đủ, điều quan trọng nhất là một chiếc xe đủ tốt, đủ bền và khiến tôi đủ an tâm”, anh Trường làm chủ mỗi chuyến đi khi có bạn đồng hành Hilux.

Mỗi chiếc xe được tạo ra đều có nhiệm vụ và thế mạnh riêng của nó và Hilux cũng vậy. Không phải lựa chọn của số đông, của những khách hàng yêu thích những chuyến đi “chill chill” nhẹ nhàng hay cà phê dạo phố, Hilux sinh ra cho những nhiệm vụ bụi bặm hơn, gian khổ hơn và ở đó đòi hỏi sức bền và sự lì lợm. Dòng xe này không đơn thuần là phương tiện chở hàng mà còn như một biểu tượng của phong cách sống mạnh mẽ, tự do, phóng khoáng và phiêu lưu khám phá.

Phương Dung