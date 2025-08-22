Người đưa ra nhận định là Yonatan - một thợ máy có chứng nhận kỹ thuật viên dịch vụ ô tô xuất sắc của tổ chức ASE. Anh đã có 15 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô và hiện là nhà phân tích yêu cầu bồi thường sửa chữa cơ khí.

Trên tài khoản TikTok cá nhân, anh chia sẻ: “Đây là 5 thương hiệu ô tô mà tôi gặp nhiều nhất trong công việc hằng ngày. Người mua xe cũ cần cân nhắc thật kỹ, hoặc ít nhất phải có gói bảo hành toàn diện cấp cao nhất.”

Volkswagen và Audi: Bảo dưỡng phức tạp, chi phí cao

Theo Yonatan, Volkswagen và Audi thường xuyên xuất hiện trong các hồ sơ khiếu nại về cơ khí. Tuy nhiên, chưa đến mức "khủng hoảng" diện rộng và phần lớn sự cố không quá nghiêm trọng.

Một động cơ Audi phải sửa chữa do lỗi rò rỉ dầu. Ảnh: Blauparts

Vấn đề chủ yếu liên quan đến các hạng mục bảo trì do rò rỉ dầu, đáy cacte dầu, nắp dàn cò hay hệ thống trục cam biến thiên nhưng lại đòi hỏi việc sửa chữa trở nên phức tạp và tốn kém.

Số liệu của công ty phân tích dữ liệu J.D. Power cũng cho thấy hai thương hiệu Đức này không nằm trong nhóm xe đáng tin cậy hàng đầu, dù vẫn có nhiều mẫu xe được đánh giá cao về công nghệ và thiết kế.

Ford: Động cơ EcoBoost nhiều rủi ro

Với thương hiệu Ford, vấn đề đáng ngại nhất là bộ điều chỉnh pha trục cam trên động cơ EcoBoost. Yonatan cho biết nhiều mẫu xe, ngay cả dòng Ford Raptor có giá hơn 100.000 USD cũng sẽ sớm xuất hiện tiếng gõ bất thường do lỗi này chỉ sau vài năm sử dụng.

Động cơ EcoBoost của Ford gây tiếng vang nhưng cũng có những sự cố khiến người dùng không hài lòng. Ảnh: HowToGeek

Anh Yonatan cho biết thêm tình trạng ly hợp hỏng, nước làm mát rò rỉ vào động cơ EcoBoost bốn xi-lanh, đòi hỏi phải thay thế toàn bộ động cơ.

Ngoài ra, các vấn đề khác có thể gặp trên xe Ford còn là bơm nước bị lỗi và dầu rò rỉ vào bộ tăng áp. Trang chuyên ngành Newparts.com nhận định lỗi này bắt nguồn từ thiết kế và quá trình hao mòn cơ học, làm tăng chi phí bảo dưỡng xe Ford cũ.

GM: Thất vọng vì lỗi kéo dài nhiều năm

Dù bản thân là “người của General Motors (GM)”, Yonatan vẫn thừa nhận sự thất vọng khi nhà sản xuất ô tô này liên tục gặp vấn đề trong 6-7 năm qua ở trên các dòng xe Chevrolet, GMC hay Cadillac. Lỗi kinh niên liên quan đến hệ thống ngắt xi lanh chủ động (AFM), trục cam và lò xo xupap.

Nhiều khách hàng đã lên tiếng phàn nàn về lỗi lò xo xupap trên nhiều loại xe sử dụng động cơ V8. Ảnh: GM

Anh cũng chỉ ra hộp số 8 cấp của mẫu xe bán tải Chevrolet Silverado 2019 hoạt động “cồng kềnh” và cho rằng GM có xu hướng trì hoãn hoặc chọn giải pháp bồi thường thay vì xử lý triệt để vấn đề cốt lõi.

Theo J.D. Power, với các dòng xe bán tải hoặc những mẫu xe sử dụng động cơ V8 có tích hợp hệ thống AFM, người mua xe cũ nên kiểm tra kỹ lưỡng và chỉ lựa chọn những xe đã khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật kèm chứng từ đầy đủ.

Stellantis: Quá nhiều vấn đề về chất lượng

Stellantis – tập đoàn sở hữu hàng loạt các thương hiệu ô tô như Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Fiat và Alfa Romeo bị Yonatan nhận xét là “chất lượng thấp đồng đều”, ngoại trừ dòng hiệu năng cao SRT Hellcat.

Jeep là một trong những thương hiệu của Stellantis luôn nằm cuối bảng xếp hạng độ tin cậy. Ảnh: Jeep

Anh liệt kê hàng loạt lỗi phổ biến ở trên các mẫu xe của tập đoàn này hay gặp là bộ làm mát dầu, cổ xả động cơ, hộp số, tản nhiệt, hệ thống điện tử, thậm chí cả radio. Anh cho rằng có quá nhiều vấn đề về chất lượng đến mức không thể hiểu nổi.

Nguyên nhân chủ yếu là do phụ tùng thay thế giá rẻ và kém chất lượng, còn mạng lưới dịch vụ đại lý chưa đáp ứng kỳ vọng.

Thực tế này cũng trùng khớp với dữ liệu của tạp chí tư vấn tiêu dùng Consumer Reports về độ tin cậy xe đã qua sử dụng khi nhiều năm liền Dodge, Jeep và Chrysler luôn nằm cuối bảng xếp hạng độ tin cậy.

KIA và Hyundai: Đứng đầu danh sách “đen”

Yonatan khuyến cáo người tiêu dùng nên hết sức thận trọng trước khi mua xe cũ của KIA hoặc Hyundai. Theo thợ máy này, KIA và Hyundai vẫn là hai thương hiệu Hàn Quốc khiến anh phải xử lý nhiều khiếu nại nhất, đặc biệt liên quan đến động cơ, hộp số và thiết bị điện tử.

Nếu có ý định mua xe KIA hay Hyundai cũ, tốt nhất người dùng nên mua gói bảo hành tốt nhất có thể. Ảnh: Hyundai

Các lỗi thường gặp gồm: bạc đạn tay biên, xích cam, bánh răng cam dẫn đến hỏng trục cam, tiêu hao dầu, tích tụ muội than.

Mặc dù Hyundai/KIA nổi tiếng với chế độ bảo hành 10 năm hoặc 160.000km, nhưng sau khi xe đổi chủ, chính sách này giảm xuống chỉ còn 5 năm/100.000km, khiến chi phí sửa chữa xe cũ trở thành gánh nặng.

“Không chỉ dừng lại ở việc động cơ bị hỏng. Nếu có ý định mua xe KIA hay Hyundai cũ, tốt nhất bạn nên mua gói bảo hành tốt nhất có thể,” Yonatan nhấn mạnh.

Consumer Reports cũng không xếp Hyundai/Kia vào nhóm đáng tin cậy cao, dù trước đó từng được đánh giá tốt ở giai đoạn sử dụng ban đầu.

Điều này cho thấy trải nghiệm 90 ngày đầu khác xa với độ bền sau 5-10 năm. Người mua xe cũ nên soát lịch bảo dưỡng đúng chuẩn và cân nhắc gia hạn bảo hành.

Cảnh báo cho người mua xe cũ

Khi mua xe ô tô cũ, người dùng không chỉ nên quan tâm đến giá bán và tiện nghi. Ảnh: zero2turbo

Theo giới chuyên môn, nhận định của thợ máy Yonatan chỉ mang tính chất cá nhân, dựa trên kinh nghiệm thực tế nhiều năm làm việc trong ngành sửa chữa ô tô và được tiếp xúc với hàng nghìn hồ sơ bồi thường.

Tuy nhiên, các hãng xe trong danh sách đều có lượng khách hàng trung thành và không ít mẫu xe vẫn được đánh giá cao về thiết kế, công nghệ hay hiệu suất.

Dù câu chuyện của Yonatan có thể gây tranh cãi nhưng lời cảnh báo này nhấn mạnh một thực tế đáng cân nhắc: Khi mua xe ô tô cũ, người dùng không chỉ nên quan tâm đến giá bán và tiện nghi. Yếu tố cần cân nhắc là độ tin cậy lâu dài, chi phí bảo dưỡng, và chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Cuối cùng, một quyết định mua xe thông minh là dựa trên dữ liệu cụ thể về chiếc xe cộng thêm kiểm tra xe kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng.

