Từ một chiếc bán tải giá rẻ vốn được thiết kế phục vụ nhu cầu vận tải, Toyota Hilux Rangga tại Indonesia đã được biến hóa thành mẫu xe địa hình mang phong cách Land Cruiser FJ40 cổ điển.

Toyota Hilux Rangga hóa thân thành Land Cruiser FJ40

Toyota Hilux Champ, được bán tại Indonesia với tên gọi Hilux Rangga, là mẫu bán tải hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện thực dụng, có giá bán dễ tiếp cận. Với kết cấu khung gầm dạng thang và thiết kế tương đối đơn giản, mẫu xe này cũng trở thành nền tảng phù hợp cho các dự án độ xe.

Mới đây, xưởng sửa chữa thân vỏ Delima Body Repair tại Indonesia đã giới thiệu một sản phẩm đặc biệt mang tên Rang Gruiser. Chiếc xe thuộc sở hữu của ông Pak Wawan và được trình làng tại Triển lãm độ xe Indonesia 2026.

Dự án bắt đầu với một chiếc Toyota Hilux Rangga nguyên bản màu trắng, sử dụng cấu hình cabin đơn trên nền tảng trục cơ sở ngắn. Thay vì chỉ bổ sung các phụ kiện ngoại thất, nhóm thực hiện đã tiến hành thay đổi sâu phần thân xe để tạo hình dáng mới, lấy cảm hứng từ dòng Toyota Land Cruiser FJ40 huyền thoại.

Theo Carscoops, quá trình độ xe bao gồm tháo các tấm thân vỏ nguyên bản, tách phần cabin khỏi khung gầm và thiết kế lại phần đầu xe. Phần mũi xe được kéo dài nhằm cải thiện tỷ lệ tổng thể, giúp chiếc bán tải có diện mạo gần với một mẫu SUV địa hình cổ điển hơn.

Từ một chiếc bán tải giá rẻ vốn được thiết kế phục vụ nhu cầu vận tải, Toyota Hilux Rangga đã được biến hóa thành mẫu xe địa hình mang phong cách Land Cruiser FJ40 cổ điển.

Điểm nhấn lớn nhất trên Rang Gruiser là phần đầu xe được thiết kế theo phong cách Land Cruiser FJ40. Xe sở hữu cụm đèn pha tròn, đèn báo rẽ tách biệt và lưới tản nhiệt vuông vức, gợi nhớ đến những mẫu xe địa hình Toyota thế hệ trước.

Cản trước được lấy cảm hứng từ Jeep Wrangler, trong khi các vòm bánh xe mở rộng tạo vẻ ngoài cơ bắp. Huy hiệu Rang Gruiser với kiểu chữ cổ điển cũng được bổ sung để tạo dấu ấn riêng cho bản độ.

Thân xe được sơn màu xanh ngọc lam, kết hợp các chi tiết nhựa đen không sơn và viền trắng quanh lưới tản nhiệt. Phía sau, tấm bạt màu nâu nhạt phủ kín khu vực thùng xe và kéo dài lên nóc, tạo hình dáng gợi liên tưởng đến những mẫu xe địa hình phục vụ khám phá thiên nhiên.

Các chi tiết bổ sung gồm chắn bùn sau, tấm ốp hông thiết kế riêng và bánh dự phòng cỡ lớn gắn phía sau. Xe sử dụng bộ mâm thép sơn đen kết hợp lốp có gai lớn, phù hợp với phong cách địa hình. Khoảng sáng gầm xe cũng có vẻ được nâng lên so với nguyên bản, dù thông tin cụ thể về hệ thống treo chưa được công bố.

Nhờ những thay đổi này, chiếc Hilux Rangga thực dụng ban đầu đã có diện mạo hoàn toàn khác biệt, mang hơi hướng một mẫu Land Cruiser cổ điển được hiện đại hóa.

Về hệ truyền động, Delima Body Repair chưa công bố bất kỳ nâng cấp nào đối với động cơ của Rang Gruiser. Vì vậy, nhiều khả năng chiếc xe vẫn sử dụng cấu hình động cơ của Toyota Hilux Rangga nguyên bản.

Tại Indonesia, phiên bản mạnh nhất của Hilux Rangga được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,4 lít, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400Nm.

Tuy nhiên, một điểm hạn chế đáng chú ý là Hilux Rangga nguyên bản không được trang bị hệ dẫn động 4 bánh. Nếu bản độ không có những thay đổi kỹ thuật bổ sung, Rang Gruiser vẫn sử dụng hệ dẫn động cầu sau.

Điều này đồng nghĩa diện mạo đậm chất xe địa hình chưa chắc đi kèm khả năng vận hành trên địa hình khó tương đương những mẫu Land Cruiser dẫn động 4 bánh. Dù vậy, thiết kế mới vẫn tạo nên sức hút riêng cho chiếc xe, nhất là với những người yêu thích phong cách cổ điển.

Hoàn thiện trong 35 ngày, giá bản độ chưa được tiết lộ

Khoang cabin của Rang Gruiser cũng được điều chỉnh theo hướng cao cấp hơn. Ghế ngồi bọc da hai tông màu nâu và đen, trong khi bảng táp-lô vẫn giữ thiết kế tối giản cùng màn hình thông tin giải trí tùy chọn của xe nguyên bản.

Khu vực phía sau được bố trí theo dạng khoang chứa đồ, dù cấu hình cụ thể chưa được xác nhận và không loại trừ khả năng có thể điều chỉnh thành chỗ ngồi dạng băng dài.

Theo đơn vị thực hiện, toàn bộ quá trình chuyển đổi được hoàn thành trong 35 ngày để kịp ra mắt tại Triển lãm Độ xe Indonesia 2026. Do thời gian thi công chỉ khoảng 5 tuần, xưởng độ thừa nhận chiếc xe vẫn còn một số chi tiết chưa hoàn thiện như mong muốn. Những điểm này dự kiến sẽ được khắc phục trong phiên bản tiếp theo, dự kiến xuất hiện tại một sự kiện trong tương lai.

Delima Body Repair chưa công bố chi phí để biến một chiếc Hilux Rangga nguyên bản thành Rang Gruiser. Trong khi đó, tại Indonesia, Toyota Hilux Rangga có giá khởi điểm khoảng 194,3 triệu rupiah, tương đương 10.800 USD, và cao nhất khoảng 309,6 triệu rupiah, tương đương 17.200 USD.

Với mức giá này, Hilux Rangga được định vị ở phân khúc dễ tiếp cận hơn Hilux thông thường, hướng đến khách hàng cần một chiếc bán tải phục vụ công việc. Bản độ Rang Gruiser cho thấy nền tảng xe thương mại giá rẻ vẫn có thể trở thành cơ sở cho những dự án cá nhân hóa có ngoại hình ấn tượng, dù khả năng vận hành thực tế còn phụ thuộc vào các nâng cấp kỹ thuật đi kèm.

Theo Carscoops