Triển lãm ô tô Paris 2026 quy tụ hàng loạt mẫu xe mới và xe ý tưởng đáng chú ý, từ Citroën 2CV chạy điện mang phong cách hoài cổ đến Audi A2 E-tron, SUV điện BYD Atto 8 và những thiết kế thể thao đầy táo bạo của Peugeot.

Triển lãm ô tô Paris 2026 diễn ra từ ngày 12-18/10 tại Pháp đang thu hút sự chú ý với màn ra mắt của nhiều mẫu xe đến từ các thương hiệu châu Âu và châu Á. Sau đây là 10 mẫu xe tiêu biểu phản ánh xu hướng điện hóa, sự trở lại của những tên tuổi quen thuộc và cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong ngành công nghiệp ô tô.

Alpine A310 Vision

Dựa trên nền tảng của mẫu xe điện thế hệ tiếp theo Alpine A110 và Renault 5 Turbo 3E sắp ra mắt, A310 Vision là phiên bản mang phong cách retro-futuristic của chiếc xe thể thao bốn chỗ ngồi của Alpine từ những năm 1970.

Hiện tại, A310 Vision chỉ được sản xuất duy nhất một phiên bản, lấy cảm hứng từ cả phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản nâng cấp V6 của dòng máy bay A310 cổ điển.

Mẫu xe này loại bỏ hai chỗ ngồi nhưng bù lại bằng cách tích hợp đèn pha phía trước có thể gập xuống, đồng thời vẫn giữ được các yếu tố thiết kế góc cạnh đặc trưng của phiên bản gốc.

Alpine A310 Vision.

BYD Atto 8

BYD vừa giới thiệu mẫu SUV điện hàng đầu mới của mình, chiếc Atto 8 bảy chỗ, nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Skoda Peaq và Kia EV9.

Mẫu xe này sẽ có công suất lên đến 764 mã lực và sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai 115kWh của BYD – điều đó có nghĩa là bộ sạc siêu nhanh Flash mới của hãng xe Trung Quốc có thể sạc xe từ 10-70% chỉ trong 5 phút hoặc từ 10-97% trong 9 phút.

BYD Atto 8.

Citroën 2CV

Có lẽ ngôi sao của triển lãm năm nay là chiếc 2CV mới được mong chờ từ lâu, mà Citroën đã giới thiệu dưới dạng concept.

Lấy cảm hứng thiết kế rõ ràng từ chiếc 2CV nguyên bản năm 1948, hình ảnh cận cảnh này về mẫu xe điện sản xuất hàng loạt trong tương lai, dự kiến ​​vào năm 2028 cho thấy một số tính năng mà chúng ta có thể mong đợi từ đối thủ cạnh tranh giá rẻ của Citroën với Renault Twingo.

Citroën 2CV.

Mẫu xe ý tưởng này có đèn pha thân thiện được gắn trên vòm bánh xe, mui xe bằng vải đơn giản có thể cuộn lại và các chi tiết nội thất như ghế băng dài kẻ caro, cần số kiểu "tay cầm ô", vô lăng một chấu và bàn đạp hình nấm.

Citroën cho biết họ đang nhắm đến trọng lượng không tải khi sản xuất chỉ một tấn, điều này sẽ giúp chiếc 2CV mới trở thành một trong những mẫu xe điện nhẹ nhất trên thị trường.

Quan trọng hơn, hãng cũng đang nhắm đến mức giá chỉ 15.000 euro (12.750 bảng Anh), không chỉ rẻ hơn đáng kể so với Renault Twingo mà còn biến 2CV trở thành chiếc xe mới rẻ nhất được bán tại Anh.

DS F3VER

DS đã báo hiệu sự trở lại của dòng xe hatchback trong phạm vi sản phẩm của mình thông qua việc ra mắt mẫu concept F3VER, mẫu xe hé lộ trước cho mẫu xe cỡ nhỏ Nº3.

Sau doanh số bán hàng đáng thất vọng của thế hệ thứ hai DS 3, vốn đã từ bỏ kiểu dáng truyền thống để trở thành một chiếc crossover, mẫu concept mới kế thừa những đường nét thiết kế từ phiên bản gốc năm 2009.

DS F3VER.

Một phiên bản concept được cập nhật và trang bị đầy đủ sẽ được trưng bày vào năm tới với nội thất hoàn chỉnh, và phiên bản sản xuất dự kiến ​​sẽ ra mắt ngay sau đó.

Fiat Multiplay

Fiat vừa ra mắt một mẫu concept mới lấy cảm hứng từ chiếc Multipla những năm 1990, có tên là Multiplay – và điểm đặc biệt là nó có phần mái phía sau có thể trượt, cho phép biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, từ một chiếc MPV gầm cao thành một chiếc bán tải.

Fiat Multiplay.

Mặc dù chỉ được thiết kế dựa trên Multipla một cách tương đối, nhưng khoang cabin tròn trịa và hệ thống đèn pha được nâng cao gợi nhớ đến mẫu xe gây tranh cãi năm 1998, vốn đã trở thành một huyền thoại được nhiều người yêu thích.

Fiat vẫn chưa xác nhận liệu Multiplay có phải là phiên bản xem trước của một mẫu xe sản xuất hàng loạt hay không.

Hyundai Tuscon

Mẫu SUV Hyundai Tucson đã bước sang thế hệ thứ năm với thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới táo bạo, hướng đến mục tiêu tiếp tục là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thế giới.

Ra mắt phiên bản dành cho thị trường châu Âu tại Paris, Tucson sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Trung Quốc mới như Jaecoo 7 và BYD Seal U.

Mẫu xe mới lớn hơn phiên bản tiền nhiệm và thừa hưởng cách bố trí nội thất từ ​​mẫu xe hatchback điện Ioniq 3 mới, chú trọng vào không gian nội thất và sự an toàn.

Tuscon mới sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh 1.6 lít với nhiều mức độ điện hóa khác nhau và hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh.

Peugeot RCZ

Peugeot đã giới thiệu hai mẫu concept mới ấn tượng tại triển lãm Paris, trong đó có một chiếc coupé thể thao mạnh mẽ, hồi sinh tên gọi RCZ.

Được xem như một bản xem trước về ngôn ngữ thiết kế mới của Peugeot cho thế hệ xe tiếp theo, bắt đầu với mẫu xe cỡ nhỏ 208 mới vào năm tới, mẫu concept RCZ là một chiếc xe 4 chỗ ngồi kế thừa các yếu tố thiết kế từ phiên bản gốc năm 2009, bao gồm cả phần mái vòm kép đặc trưng, ​​và sở hữu thiết kế khoang lái hoàn toàn mới.

Peugeot RCZ.

Mẫu RCZ mới thực sự đang được xem xét đưa vào sản xuất, không giống như ba mẫu coupe concept trước đây của Peugeot.

Mẫu concept Renault 8 Gordini

Được hé lộ vài tuần trước, mẫu xe ý tưởng của Renault nhằm tôn vinh chiếc 8 Gordini huyền thoại nay đã chính thức ra mắt công chúng tại triển lãm Paris.

Mẫu concept Renault 8 Gordini.

Phiên bản gốc năm 1962 được đặt tên theo kỹ sư nổi tiếng Amédée Gordini, người đã tạo ra phiên bản hiệu năng cao của chiếc Renault 8 bình dân, sau đó đã thống trị thế giới đua xe rally và khai sinh ra loạt giải đua xe một thương hiệu đầu tiên trên thế giới.

Mẫu xe này nổi bật với cụm đèn pha bốn bóng và hai sọc trắng trên nền sơn màu xanh dương sáng – điều mà mẫu concept này rõ ràng đang mô phỏng. Tuy nhiên, chiếc 8 Gordini mới được cho là sẽ sản sinh công suất 270 mã lực từ động cơ điện, thay vì động cơ xăng đặt phía sau.

Renault khẳng định mẫu concept này chỉ là phiên bản duy nhất, dành riêng cho bảo tàng mới của hãng tại Flins, Pháp, mặc dù thiết kế có chứa những gợi ý về các tính năng có thể xuất hiện trên các mẫu xe tương lai.

Renault E-Space

Renault cũng đã giới thiệu mẫu concept E-Space tại Paris, một sự tri ân rõ ràng dành cho chiếc Espace nguyên bản năm 1984.

Chiếc xe đó đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến dòng xe MPV và thậm chí có thể được coi là "xe chở người" đầu tiên, điều này có thể cho thấy concept mới này là một nỗ lực của Renault nhằm hồi sinh thể loại này.

Kính chắn gió phía trước dốc đứng được cho là mô phỏng theo kính chắn gió của các đoàn tàu TGV của Pháp, trong khi cánh gió phía sau gợi nhớ đến các thanh giá nóc vốn nổi bật trên các mẫu Espace Mk3 và Mk4.

Mẫu xe E-Space có thể chứa sáu người trên ba hàng ghế; hàng ghế giữa có thể xoay và gập phẳng để tạo thành bàn cho hàng ghế thứ ba.

Renault cho biết họ sẽ "khám phá những khả năng tương lai" cho E-Space nhưng vẫn chưa bình luận về việc liệu mẫu xe này có được đưa vào sản xuất hàng loạt hay không.

Vauxhall STX

Vauxhall đã giới thiệu một mẫu concept hoàn toàn mới tại triển lãm Paris có tên gọi STX (viết tắt của Sports Tourer Experimental) – một mẫu xe wagon mui thấp, kiểu dáng khí động học, được cho là phiên bản xem trước của Astra Tourer thế hệ tiếp theo.

Vauxhall STX.

Thông tin chi tiết về kỹ thuật còn khá ít, ngoài việc STX là một chiếc xe điện dẫn động bốn bánh. Kiểu dáng của xe tập trung vào phần đầu xe "Vizor" và đây là chiếc xe đầu tiên sử dụng logo mới được đơn giản hóa của Vauxhall.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, Paris Motor Show 2026 còn phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn giữa các nhà sản xuất truyền thống châu Âu và những thương hiệu Trung Quốc đang mở rộng hiện diện tại thị trường này. Trong bối cảnh đó, thiết kế, giá bán, công nghệ pin và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế được xem là những yếu tố quan trọng quyết định sức hút của các mẫu xe trong thời gian tới.

Theo Autocar