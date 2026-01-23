Hành trình bền bỉ đồng hành cùng ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Trong suốt 6 năm triển khai chương trình (2020-2025), Toyota Việt Nam đặt mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô. Để hiện thực hóa điều đó, Toyota Việt Nam đã tìm kiếm những nhà cung cấp tiềm năng, cử chuyên gia dày dạn kinh nghiệm tới từng doanh nghiệp để khảo sát hiện trạng, nhận diện những điểm hạn chế trong sản xuất và quản lý, từ đó tư vấn các giải pháp cải tiến theo tiêu chuẩn 5S, Kaizen ngay tại nhà xưởng, tăng cường các biện pháp an toàn lao động; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thích ứng với hệ thống tiêu chuẩn về quản trị chất lượng và chuỗi cung ứng.

Toyota Việt Nam là cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô

Sau 6 năm, chương trình ghi nhận kết quả ấn tượng khi Toyota Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ 20 doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo về cải tiến sản xuất; kết nối hơn 100 nhà cung cấp nội địa, trong đó một số doanh nghiệp đủ năng lực đã được Toyota tuyển chọn làm nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.

Riêng năm 2025, Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng 5 doanh nghiệp Việt đại diện cho nhiều lĩnh vực linh kiện, phụ tùng khác nhau bao gồm: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (Fomeco), Công ty Cổ phần Công nghiệp Shinmeido, Công ty TNHH Phong Nam - Sinhirose, Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang TMS và Công ty Cổ phần Nhựa Zion.

Toyota Việt Nam đã hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất cho nhiều doanh nghiệp suốt 6 năm qua

Ông Lê Văn Khanh - Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (Fomeco) chia sẻ: “Từ chỗ trước đây chủ yếu tập trung vào việc chạy theo các đầu mục công việc và sản lượng, doanh nghiệp đã từng bước chuyển sang cách tiếp cận mới, chú trọng nâng cao hệ thống, thay đổi tư duy quản trị và hướng tới phát triển bền vững”.

Trong hơn 6 tháng triển khai dự án, 5 doanh nghiệp trên ghi nhận kết quả tích cực như tiết kiệm khoảng 3 tỷ đồng chi phí/năm nhờ tối ưu vận hành sản xuất; tiết kiệm được 318 m² diện tích nhà xưởng; tinh gọn bộ máy, giảm 16 vị trí nhân sự mà vẫn duy trì chất lượng; loại bỏ hơn 40,7 tấn vật tư, thiết bị không còn sử dụng.

Toyota Việt Nam - “Sứ mệnh” nâng cao năng lực nội địa hóa cho ô tô trong nước

Cuối năm 2025 vừa qua, Toyota Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng. Đây phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận xứng đáng với những thành tựu, nỗ lực của Toyota cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Toyota Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng, minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Sau gần 3 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Toyota đã xây dựng được chuỗi cung ứng bền vững với 61 nhà cung cấp tại Việt Nam, trong đó 13 doanh nghiệp thuần Việt, nội địa hóa hơn 1.000 linh kiện ô tô, phục vụ cho lắp ráp xe trong nước và xuất khẩu tới 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng doanh thu xuất khẩu tích lũy đạt gần 1 tỷ USD.

Với những kết quả đã đạt được, Toyota Việt Nam củng cố thêm niềm tin vào sứ mệnh nâng cao năng lực nội địa hóa trong ngành công nghiệp ô tô. Trong thời gian tới, Toyota tiếp tục kiên định với tầm nhìn phát triển năng lực nhà cung cấp Việt trong việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành ô tô.

Chuyên gia của Toyota trực tiếp tư vấn cải tiến ngay tại nhà xưởng cho các doanh nghiệp

Cụ thể, Toyota vẫn sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa các nhà cung cấp Việt Nam với các nhà lắp ráp ôtô. Điều này giúp doanh nghiệp nội địa tiếp cận trực tiếp tiêu chuẩn của nhà lắp ráp, từ đó nâng cao năng lực đáp ứng và từng bước trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, Toyota sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương để triển khai các chương trình hỗ trợ, bám sát nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Các nội dung hỗ trợ dự kiến sẽ được mở rộng, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp Việt, tạo nền tảng cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng ôtô ở mức độ cao hơn.

Ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc Khối Chiến lược kinh doanh Toyota Việt Nam - khẳng định cam kết của Toyota trong việc đồng hành cùng ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc Khối Chiến lược kinh doanh Toyota Việt Nam - nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng, đây là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng tầm vị thế, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ nói chung, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Với định hướng nhất quán và cam kết lâu dài, Toyota Việt Nam khẳng định vai trò cầu nối đáng tin cậy cho các nhà cung cấp Việt trên con đường chinh phục chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu nội địa hóa và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Thu Loan