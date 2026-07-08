Theo Carscoops, Toyota Australia vừa mở lại việc nhận đặt hàng dòng Land Cruiser 70 Series sau gần 1 năm tạm ngừng do nguồn cung hạn chế. Dù đã ra mắt từ thập niên 1980, mẫu xe địa hình này vẫn được xem là biểu tượng xe SUV tại Australia nhờ độ bền bỉ và khả năng vận hành ở những khu vực khắc nghiệt.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản mới nằm ở khối động cơ và hệ truyền động. Theo đó, Land Cruiser 70 Series được trang bị khối động cơ diesel tăng áp 2.8L thừa hưởng từ Hilux, thay thế hoàn toàn động cơ V8 diesel 4.5L từng gắn bó với mẫu xe này giai đoạn trước năm 2024.

Điểm đặc biệt là xe còn được bổ sung bình chứa AdBlue dung tích 20 lít. Trên các phiên bản cabin kép, nắp châm AdBlue được đặt ở chắn bùn trước bên trái, trong khi bản cabin đơn bố trí giữa cabin và bánh sau. Hệ thống này sử dụng dung dịch urê để xử lý khí thải, giúp giảm lượng oxit nitơ (NOx) nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6d.

Động cơ diesel 2.8L vẫn giữ nguyên thông số với công suất 201 mã lực (150 kW) tại dải tua máy 3.000-3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm trong khoảng 1.600-2.800 vòng/phút.

Điểm gây tiếc nuối với nhiều người hâm mộ là Land Cruiser 70 Series hiện chỉ được bán cùng hộp số tự động 6 cấp. Toyota Australia cho biết các phiên bản sử dụng hộp số sàn 5 cấp vẫn chưa được mở bán trở lại và chưa xác nhận liệu chúng có bị khai tử hay không.

Ngoài ra, phiên bản Troopcarrier (78 Series) cũng không còn bình nhiên liệu 180 lít như trước. Dung tích bình xăng đã giảm xuống còn 130 lít, tương đương các biến thể khác trong dòng 70 Series.

Theo ông John Pappas, Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng, tiếp thị và vận hành nhượng quyền của Toyota Australia, việc mở lại nhận đặt hàng diễn ra sau khi hãng giải quyết được phần nào những khó khăn về nguồn cung từng khiến nhiều khách hàng phải chờ đợi trong năm 2025.

Dù không còn cỗ máy V8 danh tiếng, mẫu xe địa hình hơn 40 năm tuổi vẫn được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức hút tại thị trường Australia nhờ thiết kế bền bỉ và khả năng off-road đã được khẳng định qua nhiều thập kỷ.

(Theo Carscoops)

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