Tại tọa đàm "Xe bán tải: Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách" được tổ chức mới đây, đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kỹ thuật và cộng đồng người sử dụng xe bán tải đều đánh giá tính tích cực của Nghị định 241/2026/NĐ-CP (Nghị định 241) sau khoảng 1 tuần có hiệu lực.

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Người dùng hưởng lợi rõ rệt

Ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý và tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, đến tháng 3/2026, cả nước có khoảng 291.000 xe bán tải cabin kép đang lưu hành; riêng Hà Nội có hơn 40.000 xe và TPHCM gần 45.000 xe.

Điều 25 của Luật Đường bộ giao thẩm quyền tổ chức giao thông cho địa phương. Để tránh tình trạng mỗi nơi áp dụng một cách khác nhau, tạo sự thống nhất trong 34 tỉnh/thành, Chính phủ đã bổ sung quy định xe bán tải cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như xe con.

"Những vướng mắc thời gian qua chủ yếu xuất phát từ cách hiểu chưa thống nhất của cơ quan thực thi trong việc tổ chức giao thông, chứ không phải do quy định pháp luật. Nghị định 241 được ban hành nhằm khắc phục tình trạng này trên phạm vi toàn quốc", ông Điệp khẳng định.

Nói thêm về việc triển khai thực hiện, đại diện Cục Đường bộ cho biết các địa phương sẽ phải rà soát toàn bộ hệ thống biển báo đang hạn chế thời gian lưu thông đối với xe tải.

"Các biển cấm xe tải sẽ phải loại trừ đối với xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn. Đối với những tuyến đường hoặc làn đường hiện đang cấm xe tải, cơ quan quản lý sẽ tiến hành điều chỉnh hệ thống báo hiệu để bảo đảm phù hợp với quy định mới", ông Lê Hồng Điệp chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Hồng Long chỉ ra một số quyền lợi đáng chú ý của người sử dụng xe bán tải theo Nghị định 241. Ảnh: BXD

Đồng tình với ý kiến trên, Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) cho rằng, quy định mới tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng và người điều khiển xe bán tải khi tham gia giao thông từ ngày 1/7.

Theo đại diện Cục CSGT, điều này mang lại một số quyền lợi đáng chú ý mà không phải tài xế nào cũng nắm được.

"Đầu tiên, xe bán tải hiện nay sẽ không phải lưu thông theo làn đường dành riêng cho xe tải tại những tuyến đường có phân làn và được di chuyển với tốc độ như quy định đối với xe ô tô con. Tiếp đến, xe bán tải không bị hạn chế lưu thông theo khung giờ cấm xe tải tại các địa phương, đồng thời, không thuộc đối tượng áp dụng của các biển báo cấm xe tải", Thượng tá Long nói.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT cũng lưu ý, Nghị định 241 chỉ thay đổi cách thức tổ chức giao thông, không thay đổi việc phân loại phương tiện theo các quy định hiện hành.

Thị trường xe bán tải được kỳ vọng bùng nổ dịp cuối năm

Không chỉ mang lại thuận lợi cho người sử dụng, các chuyên gia về thị trường và doanh nghiệp sản xuất ô tô cũng kỳ vọng chính sách mới sẽ tạo động lực đáng kể cho thị trường.

Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đánh giá xe bán tải cabin kép và xe tải dưới 3,5 tấn giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động logistics hiện đại, đặc biệt là giao hàng chặng cuối của thương mại điện tử.

Theo ông, khi không còn bị giới hạn bởi khung giờ cấm xe tải, doanh nghiệp có thể vận chuyển hàng hóa liên tục, giảm thời gian lưu kho, giảm chi phí vận hành và tối ưu hoạt động logistics. Điều này không chỉ giúp giảm giá thành sản phẩm mà còn nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Còn đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, lợi ích còn rõ rệt hơn.

"Nếu trước đây nhiều đơn vị phải đầu tư riêng xe chở người và xe chở hàng thì nay một chiếc bán tải có thể đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư cũng như khai thác", ông Quyết nhận định.

Theo đại diện VAMA, việc gỡ bỏ các rào cản trong quá trình sử dụng cũng sẽ tác động tích cực đến tâm lý người tiêu dùng. Nhiều khách hàng từng yêu thích xe bán tải nhưng e ngại các quy định hạn chế lưu thông có thể sẽ quay trở lại cân nhắc dòng xe này.

Đó là lý do VAMA kỳ vọng sức mua xe bán tải sẽ được cải thiện, thậm chí bùng nổ trong nửa cuối năm 2026. Khi doanh số tăng, các nhà sản xuất có điều kiện duy trì công suất, ổn định chuỗi cung ứng, bảo đảm việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách thông qua các loại thuế.

Trao đổi với VietNamNet, Trưởng phòng Quan hệ Chính phủ một hãng xe tại Việt Nam đánh giá cao đề xuất của Bộ Xây dựng và sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ khi ban hành Nghị định 241.

Theo vị này, đây là một chính sách thực tế, công nhận đặc tính đa dụng của xe bán tải, đồng thời đưa Việt Nam gần hơn với cách tiếp cận đã được nhiều thị trường như Thái Lan, Úc hay Mỹ áp dụng, thừa nhận những công dụng thiết thực của xe bán tải cỡ trung.

Đại diện doanh nghiệp này cho rằng quy định mới có giá trị tối ưu hóa nguồn lực ở hai khía cạnh. Đó là, giúp các chủ doanh nghiệp khai thác tối đa công năng của phương tiện và tối ưu hóa chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Việc không còn bị ràng buộc bởi giờ cấm hay làn đường giúp rút ngắn thời gian giao nhận hàng, giảm quãng đường phải đi vòng, từ đó tối ưu năng suất vận tải và giảm chi phí logistics. Đây là lợi ích thiết thực và có thể đo lường được.

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