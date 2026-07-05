Theo Carscoops, mẫu SUV này sẽ là phiên bản gầm cao phát triển từ sedan thuần điện AMG GT 4-Door vừa ra mắt. Xe được xây dựng trên nền tảng AMG.EA hoàn toàn mới, dành riêng cho các mẫu xe điện hiệu năng cao của Mercedes-AMG.

Điểm nổi bật nhất của mẫu SUV điện đang được phát triển là hệ truyền động ba mô-tơ điện sử dụng động cơ do YASA phát triển. Xe có thể được giới thiệu ít nhất 3 phiên bản với các tuỳ chọn động cơ khác nhau.

Ở phiên bản cao nhất GT 63, xe được cho là đạt công suất 1.153 mã lực (860 kW) và mô-men xoắn cực đại khoảng 2.000 Nm. Nhờ hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, mẫu SUV có thể tăng tốc 0-96 km/h chỉ khoảng 2,5 giây. Ngay cả phiên bản thấp GT 55 cũng được dự đoán sở hữu tới 805 mã lực.

Nguồn điện đến từ bộ pin dung lượng 106 kWh, kết hợp kiến trúc điện áp 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 600 kW. Theo tiêu chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động có thể đạt khoảng 700 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đáng chú ý, Mercedes-AMG vẫn trang bị hệ thống giả lập chuyển số và âm thanh động cơ V8 nhằm mang lại cảm giác lái gần giống siêu xe dùng động cơ đốt trong.

Qua những hình ảnh chạy thử, có thể thấy mẫu SUV mới kế thừa nhiều đường nét từ sedan AMG GT chạy điện với phần đầu thấp, dải đèn LED mảnh, tay nắm cửa ẩn và mui xe vuốt thấp theo phong cách coupe.

Khoang lái dự kiến sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số 14 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 10,2 inch chạy hệ điều hành MB.OS mới nhất. Xe cũng sẽ có màn hình HUD thực tế tăng cường, hệ thống âm thanh Burmester 4D, cập nhật phần mềm từ xa và nhiều tính năng hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Để kiểm soát trọng lượng và cải thiện khả năng vận hành, Mercedes-AMG trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng, đánh lái bánh sau, chống lật chủ động và hệ thống phân bổ mô-men xoắn điện tử.

Mercedes-AMG định vị mẫu SUV này ở phân khúc xe điện hiệu năng cao, cạnh tranh trực tiếp với Porsche Cayenne Electric, Lotus Eletre và Xiaomi YU7 GT.

Hiện nguyên mẫu vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Phiên bản thương mại nhiều khả năng sẽ được Mercedes-AMG giới thiệu vào đầu năm 2027, trở thành mẫu xe thứ hai sử dụng nền tảng AMG.EA sau sedan AMG GT thuần điện.

(Theo Carscoops)

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