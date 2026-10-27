Chiếc Toyota Land Cruiser 300 đời 2023 nhập Trung Đông, mang biển số ngũ quý 9, vừa được chủ nhân nâng cấp ngoại thất theo phong cách phiên bản GXR đời 2026. Diện mạo mới cũng tạo ra sự khác biệt so với vẻ hầm hố của xe nguyên bản.

Toyota Land Cruiser là dòng SUV địa hình cỡ lớn được giới chơi xe tại Việt Nam ưa chuộng nhờ thiết kế bề thế, khả năng vận hành đa địa hình và giá trị trên thị trường xe đã qua sử dụng. Trong đó, những chiếc xe mang biển số đẹp, đặc biệt là các dãy số ngũ quý, càng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê xe.

Chiếc Toyota Land Cruiser 300 nhập khẩu từ Trung Đông mang biển số 30H-999.99 từng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn ô tô, gây chú ý bởi dãy số ngũ quý 9 hiếm gặp. Không dừng lại ở giá trị của chiếc biển số, chủ xe mới đây còn tiếp tục đầu tư nâng cấp ngoại thất theo phong cách Toyota Land Cruiser GXR đời 2026, tạo nên diện mạo khác biệt so với cấu hình ban đầu.

Toyota Land Cruiser 300 đời cũ 2023, biển ngũ quý 9 "lột xác" với bodykit đời 2026. Ảnh: Đức Độ.

Ở hình ảnh trước khi nâng cấp, chiếc Land Cruiser 300 đời 2023 sở hữu ngoại thất màu đen bóng, kết hợp những đường nét vuông vức đặc trưng quen thuộc của thế hệ LC300. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt với các nan ngang mạ chrome, logo Toyota đặt chính giữa. Cụm đèn pha LED có thiết kế góc cạnh, kết hợp dải đèn định vị ban ngày tạo hình chữ L, trong khi cản trước mang phong cách cơ bắp của phiên bản GXR dành cho thị trường Trung Đông.

Ở hình ảnh trước khi nâng cấp, chiếc Land Cruiser 300 đời 2023 sở hữu ngoại thất màu đen bóng, kết hợp những đường nét vuông vức đặc trưng quen thuộc của thế hệ LC300.

Tổng thể, thiết kế nguyên bản tạo cảm giác khỏe khoắn, phù hợp với hình ảnh một mẫu SUV địa hình cỡ lớn. Trên nền sơn đen, biển số 30H-999.99 càng trở nên nổi bật, tạo điểm nhận diện riêng cho chiếc xe.

Sau khi được nâng cấp, phần đầu xe thay đổi đáng kể. Chi tiết dễ nhận ra nhất là lưới tản nhiệt được thay thế bằng thiết kế kích thước lớn, với các họa tiết hình thoi đan xen và bề mặt mạ chrome sáng bóng. Cách tạo hình này khiến khu vực đầu xe trở nên cầu kỳ, đồng thời mang đến cảm giác bề thế hơn khi nhìn trực diện.

Những thay đổi tập trung chủ yếu ở khu vực đầu xe, đủ để tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với chiếc Land Cruiser 300 đời 2023 ban đầu. Ảnh: Đức Độ.

Hệ thống chiếu sáng cũng được làm mới theo phong cách phiên bản GXR đời 2026. Dải LED định vị kéo dài theo phương ngang, nối liền hai bên cụm đèn pha qua khu vực trung tâm, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại. Phía dưới, các hốc gió được thiết kế lại, bổ sung những dải đèn LED đặt dọc, trong khi cản trước có nhiều đường nét góc cạnh và các khe gió lớn hơn.

Phần đuôi xe. Ảnh: Đức Độ.

Những thay đổi tập trung chủ yếu ở khu vực đầu xe, đủ để tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với chiếc Land Cruiser 300 đời 2023 ban đầu. Khi kết hợp với màu sơn đen bóng và biển số ngũ quý 9, diện mạo mới khiến chiếc SUV trở nên nổi bật hơn, dù phong cách thiết kế có phần cầu kỳ hơn trước.

Việc nâng cấp này cũng phản ánh xu hướng cá nhân hóa của một bộ phận người chơi xe sang tại Việt Nam. Thay vì chỉ sử dụng xe theo cấu hình nguyên bản, nhiều chủ xe lựa chọn thay đổi ngoại thất theo những phiên bản mới hơn hoặc theo phong cách của các thị trường nước ngoài.

Với Land Cruiser, Trung Đông là một trong những thị trường có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng chơi xe nhờ sự phổ biến của các phiên bản trang bị khác nhau và nhu cầu cá nhân hóa mạnh mẽ.

Toyota Land Cruiser GXR Trung Đông với diện mạo mới.

Toyota Land Cruiser thế hệ LC300 ra mắt từ năm 2021, tiếp nối danh tiếng của dòng SUV địa hình lâu đời của hãng xe Nhật Bản. Sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, mẫu xe này vẫn được quan tâm nhờ kiểu dáng đồ sộ, khung gầm rời và hệ dẫn động bốn bánh phù hợp với nhiều điều kiện vận hành.

Dù vậy, việc chuyển đổi ngoại hình cũng có những ý kiến trái chiều. Nếu thiết kế mới mang lại cảm giác hiện đại và khác biệt, phần đầu xe nguyên bản của Land Cruiser 300 đời 2023 lại được một số người chơi đánh giá cao bởi vẻ khỏe khoắn, ít chi tiết và phù hợp với chất SUV địa hình truyền thống. Trong khi đó, lưới tản nhiệt lớn cùng các dải LED bổ sung trên bản nâng cấp khiến tổng thể trở nên nổi bật nhưng cũng có phần cầu kỳ hơn.

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