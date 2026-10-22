Chiếc xế cổ 34 năm tuổi, Range Rover Classic LWB đời 1993 được phục chế bằng những nâng cấp có chọn lọc, giữ nguyên động cơ V8 nguyên bản và tôn trọng thiết kế đã trở thành biểu tượng của dòng SUV Anh quốc.

Không phải chiếc xe cổ nào cũng cần được thay thế bằng một mẫu xe hiện đại để tiếp tục đồng hành cùng chủ nhân. Với những mẫu xe sở hữu thiết kế đặc trưng và giá trị vượt thời gian, một dự án phục chế đúng hướng có thể mang lại sức sống mới mà không làm mất đi bản sắc vốn có.

Đó cũng là tinh thần đằng sau chiếc Range Rover Classic LWB đời 1993 mang tên gọi thân mật Nova, được Legacy Overland phục chế và nâng cấp.

Đơn vị này từng được biết đến với những dự án xe địa hình cổ điển như Discovery Series II Project Earnie. Với Nova, hãng không lựa chọn phương án thay đổi toàn diện hệ truyền động, mà tập trung cải thiện độ tin cậy, khả năng vận hành và trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Range Rover Classic LWB đời 1993.

Điểm đáng chú ý nhất của Nova nằm dưới nắp ca-pô. Thay vì trang bị động cơ hiện đại như một số dự án phục chế khác, Legacy Overland quyết định giữ lại khối động cơ V8 nguyên bản của chiếc Range Rover.

Khi xuất xưởng, động cơ này có công suất khoảng 200 mã lực. Con số không quá ấn tượng nếu đặt cạnh những mẫu SUV ngày nay, nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển thông thường, đặc biệt với những người đề cao cảm giác lái và đặc tính cơ khí của xe cổ.

Để bảo đảm chiếc xe có thể tiếp tục hoạt động ổn định sau nhiều thập kỷ, Legacy Overland tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống động lực. Các chi tiết quan trọng như két nước, bình giãn nở, đường ống dẫn, cảm biến và bộ điều nhiệt được thay thế.

Hệ thống khung gầm cũng được chăm chút. Xe được trang bị lò xo và giảm xóc mới ở cả bốn bánh, đồng thời thay thế đĩa phanh và cùm phanh. Các trục và bộ vi sai được bảo dưỡng nhằm tăng độ tin cậy khi vận hành, đặc biệt trên những cung đường gồ ghề.

Những thay đổi này không làm mất đi đặc tính của một chiếc Range Rover Classic, nhưng giúp Nova có điều kiện đáp ứng tốt hơn các yêu cầu sử dụng hiện đại.

Range Rover Classic sở hữu kiểu dáng vuông vức, phần thân xe dựng cao và những cột trụ tương đối thanh mảnh.

Trên Nova, hãng lựa chọn màu sơn Midnight Atlantic Blue, tông xanh đậm tạo cảm giác trầm lắng và sang trọng. Màu sơn mới được kết hợp với bộ mâm 5 chấu kích thước 16 inch, hoàn thiện đồng màu thân xe và đi cùng lốp địa hình Goodyear Wrangler.

Ở phía trước, cản xe tùy chỉnh, cụm đèn phụ, huy hiệu được phục chế và cản trước mới góp phần hoàn thiện diện mạo.

Khoang cabin của Nova được làm mới đáng kể, kết hợp vật liệu cao cấp với các tiện ích phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng ngày nay.

Toàn bộ không gian nội thất sử dụng da thật hai tông màu Butter Rum và Deep Ocean. Chất liệu này xuất hiện trên ghế ngồi, bảng táp-lô và các tấm ốp cửa, tạo sự đồng nhất trong thiết kế.

Để tăng độ tương phản, Legacy Overland sử dụng thảm len Wilton màu Deep Ocean, dây đai an toàn xanh hải quân và trần xe màu kem nhạt. Cách phối màu mang hơi hướng sang trọng, đồng thời vẫn phù hợp với phong cách nội thất cổ điển của Range Rover.

Tuy nhiên, Nova không chỉ được làm mới về mặt thẩm mỹ. Hệ thống giải trí được nâng cấp với màn hình thông tin giải trí tích hợp Apple CarPlay, bộ khuếch đại công suất 400 watt và loa Kicker kích thước 4 inch. Gương chiếu hậu kỹ thuật số cũng được bổ sung, góp phần đưa những tiện ích quen thuộc trên xe hiện đại vào một mẫu SUV sản xuất từ năm 1993.

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