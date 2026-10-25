Theo Carscoops, chiếc BMW 5-Series Touring thuộc thế hệ E39, được sản xuất năm 2000 và đã trải qua 9 đời chủ. Xe hiện có quãng đường di chuyển khoảng 178.000 dặm, tương đương 286.000km.

Điểm gây chú ý nhất là lớp phủ ngoại thất mô phỏng tình trạng rỉ sét, theo phong cách độ xe “rat rod”. Tuy nhiên, đây không phải dấu hiệu cho thấy thân xe đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Theo thông tin rao bán, lớp decal được chủ nhân trước dán lên lớp sơn đen nguyên bản. Hiệu ứng rỉ sét được tạo hình khá chân thực, thậm chí phủ cả những chi tiết cản trước và sau bằng nhựa.

BMW 540i Touring M Sport đời 2000 tại Anh được rao bán với giá 5.500 bảng Anh (khoảng 190 triệu đồng).

Bất chấp diện mạo khác thường, chiếc xe vẫn giữ kiểu dáng wagon đặc trưng của BMW E39. Đây là phiên bản 540i Touring M Sport nâng cấp, với đèn báo rẽ trong suốt, cản trước mang phong cách M5 và cản sau thiết kế thể thao cùng hệ thống ống xả kép.

Khoang nội thất bọc da màu Sand Beige được đánh giá còn tương đối tốt so với tuổi đời hơn 26 năm và quãng đường đã đi. Các chi tiết ốp gỗ cùng vô lăng M Sport vẫn giữ được vẻ ngoài khá nguyên vẹn, dù phần da bọc ghế lái có dấu hiệu cần được thay thế.

Đây là phiên bản 540i Touring M Sport nâng cấp.

Trang bị trên xe gồm ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và gương chiếu hậu chỉnh điện. Hệ thống giải trí vẫn sử dụng đầu phát băng cassette, đặc trưng của những mẫu xe sang đầu những năm 2000.

Đáng chú ý nhất nằm dưới nắp ca-pô là động cơ V8 hút khí tự nhiên M62 dung tích 4.4L, sản sinh công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 441Nm, kết hợp với hộp số tự động. Đây là một trong những cấu hình động cơ mạnh nhất của dòng E39, chỉ đứng sau phiên bản M5 sử dụng động cơ V8 4.9L công suất 394 mã lực.

BMW E39 được nhiều người yêu xe đánh giá cao nhờ thiết kế cân đối và khả năng vận hành. Trong đó, bản 540i hướng đến nhóm khách hàng muốn có hiệu suất cao nhưng không lựa chọn phiên bản M5. Biến thể Touring còn kết hợp cấu hình động cơ V8 với không gian sử dụng thực dụng của một mẫu wagon.

Dưới nắp ca-pô là động cơ V8 hút khí tự nhiên M62 dung tích 4.4L, sản sinh công suất 282 mã lực

Theo tin rao trên eBay được Carscoops dẫn lại, chiếc xe nằm ở khu vực phía nam Birmingham, Anh, có giá 5.500 bảng Anh, tương đương khoảng 190 triệu đồng, chưa tính các chi phí liên quan nếu nhập khẩu về Việt Nam. Người bán cũng sẵn sàng xem xét những đề nghị hợp lý.

Xe đi kèm hồ sơ bảo dưỡng và được thay lốp mới cách đây khoảng một năm. Tuy nhiên, với một chiếc xe đã hơn hai thập kỷ tuổi đời và chạy gần 286.000km, tình trạng thực tế của động cơ, hộp số, hệ thống treo và khung gầm vẫn là những yếu tố cần được kiểm tra kỹ trước khi quyết định mua.

Lớp decal rỉ sét có thể tạo nên diện mạo khác biệt, nhưng giá trị sử dụng của chiếc BMW 540i Touring này vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng cơ khí và lịch sử bảo dưỡng của xe.

Theo Carscoops

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