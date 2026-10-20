Một chiếc Mercedes CLK DTM AMG đời 2004 phiên bản giới hạn chỉ 100 chiếc, từng thuộc sở hữu của nhà vô địch F1 Jenson Button, chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá với mức giá dự kiến lên tới 663.000 USD (hơn 17 tỷ đồng).

Siêu xe gắn với tên tuổi nhà vô địch F1

Theo Carscoops, chiếc Mercedes CLK DTM AMG đặc biệt này từng là phương tiện cá nhân của Jenson Button, tay đua người Anh từng thi đấu 18 mùa giải Công thức 1 (F1), từ năm 2000, và giành chức vô địch thế giới vào năm 2009.

Hồ sơ xe ghi nhận Button là chủ sở hữu đầu tiên. Ông mua chiếc coupe dẫn động tay lái bên phải mới hoàn toàn vào năm 2004 và sử dụng đến năm 2019, trước khi bán lại cho một nhà sưu tập tại Nhật Bản.

Sau nhiều năm thuộc sở hữu của các nhà sưu tập, chiếc xe hiện được đưa ra đấu giá thông qua Iconic Auctioneers. Công-tơ-mét mới ghi nhận quãng đường 11.255 dặm, tương đương khoảng 18.113km.

Mức giá dự kiến mà nhà đấu giá đưa ra dao động từ 530.000-663.000 USD, tương đương khoảng 13,9-17,4 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.

Việc chiếc xe từng thuộc sở hữu của một nhà vô địch F1 càng làm tăng sức hấp dẫn đối với giới sưu tầm. Dù không thể khẳng định chiếc xe đã được khai thác đến mức nào trong tay Button, chủ nhân tương lai vẫn có cơ hội sở hữu một mẫu AMG cực hiếm, gắn liền với tên tuổi của một trong những nhà vô địch F1 nổi tiếng.

Chỉ 100 chiếc được sản xuất

Mercedes CLK DTM AMG không phải mẫu coupe hiệu suất cao thông thường. Xe được phát triển nhằm kỷ niệm thành tích thống trị giải đua xe du lịch Đức DTM của tay đua Bernd Schneider trong mùa giải 2003.

Chỉ có 100 chiếc phiên bản coupe được sản xuất, biến mẫu xe này trở thành một trong những dòng Mercedes hiệu suất cao có số lượng giới hạn đáng chú ý.

Đáng chú ý, quá trình phát triển và chế tạo xe không do AMG trực tiếp đảm nhiệm hoàn toàn. Vào thời điểm đó, AMG đã thuộc sở hữu của Mercedes-Benz nhưng chưa sử dụng tên gọi Mercedes-AMG như hiện nay. Công việc được giao cho HWA, đơn vị có mối liên hệ chặt chẽ với chương trình đua xe của AMG và Mercedes trong giai đoạn này.

HWA cũng là cái tên quen thuộc trong giới xe hiệu suất cao nhờ kinh nghiệm phát triển xe đua và các dự án độ xe lấy cảm hứng từ những mẫu xe thi đấu nổi tiếng.

Thiết kế của CLK DTM AMG mang đậm dấu ấn đường đua với vòm bánh xe mở rộng, cánh gió sau cỡ lớn và bộ mâm đa chấu. Những chi tiết này được phát triển dựa trên hình ảnh chiếc xe đua DTM của Bernd Schneider, tạo nên diện mạo khác biệt so với CLK thông thường.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, xe còn được tối ưu trọng lượng bằng cách sử dụng vật liệu composite cho nhiều bộ phận như nắp ca-pô, vè chắn bùn, cửa, cản trước, tấm chắn phía sau và cánh gió. Ghế trước cũng được chế tạo theo hướng giảm khối lượng, trong khi hàng ghế sau bị loại bỏ nhằm phục vụ mục tiêu này.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn lớn nhất của Mercedes CLK DTM AMG nằm dưới nắp ca-pô.

Trong khi CLK55 AMG cùng thời sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 5.4L, công suất 362 mã lực, phiên bản DTM được trang bị động cơ V8 5.4L bổ sung bộ siêu nạp, nâng công suất lên 582 mã lực.

Đây cũng là phiên bản đặc biệt trong dòng CLK thế hệ C209 khi sở hữu cấu hình động cơ V8 siêu nạp, khác biệt rõ rệt so với những mẫu CLK AMG thông thường.

Nhờ sức mạnh vượt trội, CLK DTM AMG có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong khoảng 3,9 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức khoảng 320km/h, theo thông số quy đổi từ 199 dặm/giờ.

Với hiệu năng này, mẫu coupe ra đời từ đầu những năm 2000 vẫn đủ sức cạnh tranh về khả năng tăng tốc với nhiều mẫu xe thể thao hiện đại, dù đã trải qua hơn hai thập kỷ.

Đáng chú ý, Mercedes-AMG gần đây cũng giới thiệu mẫu xe hiệu suất cao được xem là người kế nhiệm tinh thần của những dòng coupe AMG cơ bắp trước đây, trong đó có CLK DTM AMG.

Với giới sưu tầm, chiếc Mercedes CLK DTM AMG từng thuộc sở hữu của Jenson Button còn có thêm giá trị lịch sử nhờ mối liên hệ trực tiếp với nhà vô địch F1 năm 2009. Tuy nhiên, mức giá dự kiến lên tới 663.000 USD cũng khiến đây trở thành món đồ chơi xa xỉ chỉ dành cho những người có tiềm lực tài chính đáng kể.

Theo Carscoops