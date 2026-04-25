Tại triển lãm ô tô ở Bắc Kinh 2026, Nissan đã đồng thời giới thiệu hai mẫu SUV concept hoàn toàn mới. Theo xác nhận từ hãng, cả hai đều sẽ được phát triển thành phiên bản thương mại và dự kiến ra mắt ngay trong năm tới.

Nisan Terrano PHEV concept được định vị để cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser.

Quan trọng hơn, hãng cho biết ít nhất một trong hai mẫu xe này sẽ không chỉ bán tại Trung Quốc mà còn được phân phối ở một số thị trường toàn cầu. Trong số đó, Terrano PHEV concept là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Cái tên Terrano không xa lạ với người yêu xe. Trước đây, Nissan từng dùng tên gọi này cho một mẫu SUV cỡ nhỏ bán ra trong giai đoạn từ giữa thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Tuy nhiên, Terrano PHEV thế hệ mới sẽ gần như "lột xác" hoàn toàn.

Theo định hướng sản phẩm, mẫu SUV mới này sẽ được nằm giữa Nissan Patrol và Nissan X-Trail (còn được gọi là Nissan Rogue tại thị trường Mỹ), hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc xe SUV mạnh mẽ, đa dụng nhưng không quá cồng kềnh.

Dù chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, Nissan xác nhận Terrano PHEV sử dụng khung gầm dạng xát-xi rời nhằm mục đích để phục vụ off-road thực thụ. Nhiều khả năng, mẫu xe này sẽ chia sẻ nền tảng khung gầm với mẫu bán tải Nissan Frontier Pro PHEV chỉ bán tại Trung Quốc, được phát triển và sản xuất cùng đối tác liên doanh Dongfeng.

Nếu đúng như vậy, Nissan Terrano PHEV sẽ sử dụng hệ truyền động tương tự, gồm động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1.5L kết hợp động cơ điện, tạo ra công suất kết hợp 429 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.

Về thiết kế, Terrano PHEV concept nhận được nhiều đánh giá tích cực, trái ngược với những tranh cãi xoay quanh một số mẫu Nissan gần đây. Xe sở hữu dáng vuông vức, bề thế, phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED hiện đại và logo Nissan phát sáng. Những chi tiết này vừa mang tính nhận diện thương hiệu, vừa tạo cảm giác công nghệ cao.

Khả năng off-road cũng được nhấn mạnh rõ rệt. Terrano PHEV được trang bị tấm chắn gầm cỡ lớn, móc kéo, đèn chiếu sáng chuyên dụng cho địa hình, cùng hàng loạt phụ kiện như thanh bảo vệ gầm, giá nóc và vòm bánh xe vuông vức sơn đen. Phía sau xe là bánh dự phòng cỡ lớn gắn ngoài, đặt trên một giá đỡ lớn vốn là chi tiết thường chỉ thấy trên những mẫu SUV thuần off-road.

Nissan Urban SUV PHEV concept được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh Terrano PHEV, Nissan còn giới thiệu concept khác là Urban SUV PHEV, lấy cảm hứng từ mẫu NX8, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tại Trung Quốc. Mẫu xe này sở hữu thiết kế hiện đại với gương chiếu hậu kỹ thuật số, tay nắm cửa ẩn và cụm đèn LED trước. Tuy nhiên, Nissan vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối dài hạn cho Urban SUV PHEV.

Ngược lại, hãng đã khẳng định phiên bản thương mại của Terrano PHEV sẽ được bán tại nhiều thị trường ngoài Trung Quốc. Nếu được giữ nguyên tinh thần này khi bước vào sản xuất, Terrano PHEV hoàn toàn có thể trở thành quân bài chiến lược mới của Nissan để cạnh tranh với đối thủ Toyota Land Cruiser trong phân khúc SUV địa hình đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Theo Carscoops

