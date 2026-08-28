Ngày 28/8, UBND tỉnh Phú Thọ trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 12 cho Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đối với dự án lắp ráp, sản xuất và nhập khẩu xe ô tô tại phường Phúc Yên.

Theo nội dung điều chỉnh, Toyota Việt Nam đăng ký tăng thêm 283,7 triệu USD, đưa tổng vốn đầu tư của dự án lên hơn 373 triệu USD. Trong đó, mục tiêu chính được bổ sung là dây chuyền sản xuất xe hybrid.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đề nghị Toyota ưu tiên đổi mới công nghệ trong sản xuất các dòng xe điện hóa, tiếp tục mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp linh kiện để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ô tô, đồng thời, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực người Việt Nam giữ các vị trí quan trọng trong đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.

Sản xuất xe tại nhà máy Toyota ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Ảnh: TMV

Là hãng đầu tiên đưa dòng xe xăng lai điện gia nhập thị trường Việt nhưng so với các đối thủ cạnh tranh, Toyota lại đi sau trong việc sản xuất trong nước xe hybrid. Hiện nay, các mẫu xe hybrid của Toyota tại Việt Nam đều nhập khẩu nguyên chiếc.

Trong 5 năm qua, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tăng trưởng tích cực khi liên tục thu hút các dự án đầu tư mới và mở rộng.

Tại Quyết định 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 ban hành ngày 29/5/2026. Chính phủ xác định ngành ô tô là một trong các lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, mục tiêu nội địa hóa đến năm 2030 được xác định ở mức 22-30% và đến năm 2035 đạt 32-40%.

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