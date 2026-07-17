SUV cỡ B trở thành "điểm nóng" của xe hybrid

Thời gian gần đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng của xe xăng lai điện (hybrid), đặc biệt ở phân khúc SUV cỡ B, nhóm xe vốn nhiều năm liền nằm trong số những phân khúc có lượng bán ra cao nhất.

Nếu cách đây khoảng 5 năm, người tiêu dùng gần như chỉ có Toyota Corolla Cross HEV là lựa chọn nổi bật trong nhóm SUV cỡ B/B+ sử dụng hệ truyền động hybrid thì đến nay danh sách đã dài hơn đáng kể. Trong đó, những hãng xe Nhật Bản là Toyota, Honda, Nissan hay Suzuki tỏ ra nổi bật trong cuộc đua này.

Toyota Corolla Cross được coi là xe hybrid phổ thông đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Tháng 11/2022, Nissan Kicks được đưa về Việt Nam. Đây là mẫu B-SUV với công nghệ truyền động e-Power, một dạng hybrid nối tiếp (Series Hybrid), kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện. Tháng 9/2023, Toyota đưa về Yaris Cross, trong đó có bản hybrid HEV được khách Việt khá yêu thích.

Tháng 11/2024, hãng xe Nhật Bản khác là Subaru cũng giới thiệu mẫu xe gầm cao nhập khẩu từ Nhật Bản Crosstrek, trong đó có bản 2.0i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Tháng 4/2025, Honda cũng nhanh chóng bổ sung thêm HR-V e:HEV RS với động cơ hybrid thế hệ mới, hướng đến nhóm khách hàng trẻ đề cao khả năng vận hành.

Honda HR-V e:HEV RS được hãng xe Nhật Bản bổ sung vào tháng 5/2024. Ảnh: HVN

Trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc dù đặt chân vào thị trường Việt Nam muộn hơn nhưng cũng rất chú trọng đến dòng xe hybrid, nhất là ở phân khúc B-SUV.

Trong đó, Haval Jolion Hybrid ra mắt tháng 11/2024 được định vị là mẫu SUV cỡ B sử dụng công nghệ hybrid. Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng bổ sung hai phiên bản hybrid SHS-H cho mẫu Omoda C5 vào tháng 3/2026. Hai mẫu xe thương hiệu Trung Quốc này có giá bán khá mềm, dao động trên dưới 700 triệu đồng.

Trong nửa cuối năm 2026 sắp tới, nhiều mẫu xe khác cũng gia nhập phân khúc "chật chội" này, bao gồm mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Omoda & Jaecoo lắp ráp tại Việt Nam là Jaecoo J5. Ngoài ra, hai mẫu xe gầm cao cỡ B bán chạy thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai Creta và KIA Seltos cũng có thể được bổ sung thêm bản hybrid trong giai đoạn cuối năm nay.

Như vậy, B-SUV tiếp tục là phân khúc quy tụ nhiều mẫu xe hybrid nhất thị trường Việt Nam, với khoảng trên dưới 10 cái tên.

Jaecoo J5 là mẫu xe đầu tiên được Liên doanh Omoda & Jaecoo lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản hybrid. Ảnh: Hoàng Hiệp

Vì sao các hãng đều chọn SUV cỡ B?

Theo các chuyên gia về thị trường ô tô, việc nhiều hãng xe gần như cùng lúc đưa công nghệ hybrid "tụ" lại phân khúc SUV cỡ B không phải ngẫu nhiên. Đây là một trong những phân khúc có quy mô lớn nhất thị trường Việt Nam, tập trung nhóm khách hàng mua xe lần đầu, hộ gia đình trẻ và người sử dụng xe chủ yếu trong đô thị.

Nhóm khách hàng hướng tới phân khúc xe này vốn nhạy cảm với chi phí sử dụng, đặc biệt khi giá nhiên liệu vẫn biến động và xu hướng tiết kiệm ngày càng được quan tâm.

So với SUV cỡ C hay D, xe cỡ B có giá bán dễ tiếp cận hơn, thường dao động từ khoảng 700-900 triệu đồng. Mức chênh lệch giữa phiên bản hybrid và bản máy xăng cũng không quá lớn, giúp người mua dễ cân nhắc hơn so với những mẫu xe ở phân khúc cao.

Trao đổi với VietNamNet, chuyên gia marketing Nguyễn Văn Phương cho rằng, nếu như trước đây, cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ B chủ yếu xoay quanh giá bán, thiết kế, trang bị và công nghệ an toàn, thì nay công nghệ điện hóa đã trở thành "mặt trận" mới giữa các hãng xe.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu xe hybrid cũng giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn bên cạnh xe xăng và xe thuần điện.

"Ở góc độ nhà sản xuất, việc đưa hybrid vào những phân khúc bán chạy cũng giúp tối ưu hiệu quả đầu tư. Chỉ cần một tỷ lệ nhỏ khách hàng chuyển từ bản xăng sang bản hybrid cũng đủ tạo ra khác biệt về doanh số, đồng thời giúp các hãng cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của dải sản phẩm, yếu tố ngày càng được chú trọng khi nhiều thị trường siết tiêu chuẩn khí thải", ông Phương nói.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng, việc nhiều hãng cùng tập trung vào SUV cỡ B hybrid cũng khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Các mẫu xe không chỉ "đấu" nhau về giá bán, trang bị mà còn là dịch vụ hậu mãi, chính sách bảo hành đủ dài...

Ngoài ra, sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe thuần điện ở cùng tầm giá cũng tạo thêm áp lực cho các mẫu hybrid. Với những khách hàng có điều kiện sạc pin thuận lợi, xe điện vẫn là lựa chọn hấp dẫn nhờ chi phí vận hành thấp hơn.

Dù vậy, các chuyên gia đều cho rằng, trong bối cảnh nhu cầu xe gầm cao tiếp tục tăng và người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành, việc các hãng xe tập trung phát triển SUV cỡ B hybrid được đánh giá là lựa chọn khôn ngoan.

Phân khúc này không chỉ còn dư địa tăng trưởng mà nhiều khả năng sẽ tiếp tục là "chiến trường" trọng điểm của các nhà sản xuất trong giai đoạn chuyển đổi xanh, thúc đẩy điện khí hóa phương tiện.

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