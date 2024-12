Xem video:

Tình huống trên xảy ra vào sáng ngày 5/12 trên tuyến quốc lộ gần địa phận Hà Giang và được camera hành trình trên xe tải đi sau ghi lại. Theo đó, một chiếc Toyota Vios màu trắng đã bị phần đuôi của xe trộn bê tông quệt gãy gương chiếu hậu bên phụ khi vượt trái. Qua đoạn video có thể thấy tài xế xe Vios đã phạm phải 2 sai lầm trong quá trình vượt xe.

Đầu tiên, tài xế xe Vios đã chọn vượt xe phía trước ngay khi sắp đến khúc cua, khó quan sát được xe ngược chiều. Tiếp đến là quyết định vượt khi không đủ khoảng cách an toàn. Chiếc Vios đã bám quá sát xe trộn bê tông và khi vượt trái đã không đủ khoảng cách an toàn để trở lại làn an toàn.

Vượt xe trên quốc lộ là một kỹ năng quan trọng mà bất kỳ tài xế nào cũng được học khi còn ngồi thực hành thi bằng lái, nhưng có thể vì nhiều lý do khiến nhiều người quên, trong đó lớn nhất là sự chủ quan.

Dưới đây là những điều cần làm và không nên làm khi thực hiện vượt xe trên quốc lộ.

Điều nên làm khi vượt xe

- Quan sát kỹ lưỡng: Trước khi quyết định vượt, hãy quan sát cẩn thận gương chiếu hậu và cả hai bên xe. Chắc chắn rằng không có xe nào đang chuẩn bị vượt lên hay có chướng ngại vật nào phía trước. Việc nhận thức được tình hình xung quanh sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác.

- Sử dụng đèn tín hiệu: Đảm bảo việc sử dụng đèn xi-nhan để báo hiệu ý định vượt của bạn. Điều này không chỉ thông báo cho xe phía trước mà còn giúp các xe phía sau biết được ý định của bạn, từ đó tạo ra một môi trường giao thông an toàn và có tổ chức.

- Chọn thời điểm vượt hợp lý: Chỉ nên vượt tại những đoạn đường thẳng, có tầm nhìn tốt và không có biển báo cấm vượt. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ khoảng cách để thực hiện việc vượt một cách an toàn mà không gây cản trở cho xe đối diện.

- Tăng tốc dứt khoát: Khi đã quyết định vượt, hãy tăng tốc một cách dứt khoát nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát của xe. Điều này giúp rút ngắn thời gian vượt và giảm thiểu rủi ro đối mặt với xe ngược chiều.

Không nên làm khi vượt xe

- Vượt trong tình huống nguy hiểm: Tuyệt đối không vượt xe ở những nơi có tầm nhìn hạn chế như khúc cua, đỉnh dốc hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Những tình huống này tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

- Vượt khi không đủ khoảng cách: Nhiều tài xế mắc sai lầm khi cố gắng vượt khi không có đủ khoảng cách an toàn. Đừng bao giờ vượt nếu bạn không chắc chắn mình có thể trở lại làn an toàn trước khi gặp xe đối diện.

- Thái độ nóng vội: Sự nóng vội hoặc tức giận khi lái xe có thể dẫn đến những quyết định vượt xe không an toàn. Hãy giữ tâm lý bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để vượt, đừng để cảm xúc chi phối hành động lái xe của bạn.

- Bám đuôi quá sát: Tránh việc bám đuôi xe phía trước quá sát khi có ý định vượt. Điều này không chỉ gây áp lực cho tài xế phía trước mà còn giảm khả năng phản ứng kịp thời của chính bạn trong tình huống bất ngờ.



Vượt xe trên quốc lộ đòi hỏi sự cẩn trọng, kiến thức và kỹ năng lái xe điêu luyện. Những hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu không được thực hiện đúng cách, có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. Hãy luôn nhấn mạnh sự an toàn lên hàng đầu và thực hiện mọi hành động với sự tôn trọng dành cho tất cả những người tham gia giao thông.

Nguồn video: Giao thông văn minh

