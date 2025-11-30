Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ cho biết về kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong kỳ báo cáo, thành phố (TP) đã triển khai 17 cuộc thanh tra và ban hành đầy đủ 17 kết luận.
Toàn TP đã thực hiện 38 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Kết quả cho thấy cán bộ, công chức, viên chức TP thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chưa phát hiện trường hợp vi phạm. TP Cần Thơ cũng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 20 trường hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng...
Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị, địa phương của TP đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.388 người và đã hoàn thành việc kê khai. Thanh tra TP đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 157 trường hợp và đã ban hành 153/157 kết luận.
Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, qua công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ, cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố 1 vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Trong kỳ, ngành thanh tra TP đã chuyển cơ quan điều tra xem xét để quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 4 vụ việc.
Báo cáo của UBND TP Cần Thơ cũng nêu rõ: Trong kỳ, qua công tác giải quyết tố giác về tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện và khởi tố 1 vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị.
UBND TP Cần Thơ cũng cho biết theo thông cáo báo chí kỳ họp thứ 55 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, TP Cần Thơ (cũ) có 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật và 1 trường hợp được đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.
Ngoài ra, theo thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân, Ủy ban đã tiến hành kỷ luật 1 trường hợp và đề nghị kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với 1 trường hợp.
Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, báo cáo nêu rõ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã phát hiện, thụ lý, điều tra, khởi tố mới 23 vụ với 40 bị can.
Viện Kiểm sát nhân dân TP đã truy tố 23 vụ với 40 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 29 vụ với 63 bị can, bị cáo; đã xét xử 24 vụ với 49 bị cáo về các tội liên quan tham nhũng.
Kèm theo báo cáo, UBND TP Cần Thơ gửi danh sách các vụ tham nhũng được phát hiện trong kỳ (từ ngày 15/12/2024 đến nay), với tổng cộng 27 vụ.
Đó là: các vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND phường Tân An, Trường TH Trường Xuân 2…; các vụ “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Saigonbank - Chi nhánh Thốt Nốt; các vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Đội Kiểm tra thuế 2 thuộc Chi cục Thuế Cái Răng – Phong Điền, Trung tâm Phát triển du lịch TP Cần Thơ…; vụ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện 30/4 (tỉnh Sóc Trăng cũ); việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách và xây dựng cơ bản xảy ra tại UBND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ).
Đó còn là vụ việc sai phạm liên quan đến công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển mỏ vật liệu xây dựng; việc sử dụng cát phục vụ thi công Dự án thành phần 4 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; vụ sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ) liên quan việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; sai phạm tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - liên quan việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực liên quan hoạt động của doanh nghiệp...
Các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 71 vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản trên 32.399 tỷ đồng. Trong đó có 50 vụ với 243 bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản trên 30.321 tỷ đồng.