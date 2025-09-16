Theo đó, hành khách đi xe buýt có thể dùng thẻ tín dụng, thẻ thanh toán nội địa của 28 tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán một chạm trên 30 tuyến xe buýt tại TP.HCM với hơn 600 xe. Đây là giải pháp thanh toán theo công nghệ Open-loop do Sacombank - đơn vị đóng vai trò chấp nhận thanh toán - cùng các đối tác triển khai đồng bộ trên mạng lưới xe buýt thành phố.

Như vậy đến nay, để thanh toán không tiền mặt khi đi xe buýt, người dân có thể dùng thẻ Mastercard, Visa và NAPAS. Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống thanh toán vé tự động dự kiến tiếp tục đồng bộ trên 100 tuyến với hơn 1.400 phương tiện còn lại, góp phần hoàn thiện lộ trình số hóa giao thông công cộng TP.HCM, tiếp nối thành công từ mô hình vé tự động của tuyến Metro số 1.

“Sacombank luôn nỗ lực đưa công nghệ tài chính hiện đại vào đời sống thường ngày của khách hàng. Việc chấp nhận thêm thẻ NAPAS trên hệ thống xe buýt là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thanh toán số của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng sự tiện lợi này sẽ khuyến khích người dân ưu tiên phương tiện công cộng, hạn chế xe cá nhân, qua đó góp phần xây dựng hệ thống giao thông xanh và đô thị thông minh cho thành phố”, ông Phạm Đức Duy - PGĐ Khối Khách hàng Cá nhân Sacombank chia sẻ.

Giải pháp thu phí giao thông công cộng theo công nghệ Open-loop cho phép hành khách sử dụng đa dạng hình thức thanh toán như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, các phương thức số như Apple Pay, Samsung Pay hoặc ví điện tử để thanh toán dễ dàng; mang lại trải nghiệm hiện đại cho hành khách, đồng thời khuyến khích di chuyển xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Để biết thêm thông tin, khách hàng liên hệ Hotline miễn phí 24/7 1800 5858 88 hoặc truy cập: https://www.sacombank.com.vn/ca-nhan/the/dich-vu-the/Thanh-toan-phi-giao-thong.html

Thế Định