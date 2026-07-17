Sáng 17/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh cùng Hội Nông dân thành phố ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chương trình xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, giúp hội viên, nông dân tiếp cận đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tiến bộ khoa học kỹ thuật và các mô hình sản xuất hiệu quả. Đây được xem là giải pháp quan trọng để giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức và thúc đẩy chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; đồng thời xây dựng lớp nông dân thế hệ mới có kiến thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần phát triển nền nông nghiệp sinh thái, thông minh, giá trị cao gắn với xây dựng nông thôn mới.

TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng lớp nông dân thế hệ mới có kiến thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo nội dung ký kết, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng tài liệu, nội dung tuyên truyền; hướng dẫn rà soát, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp phù hợp với quá trình đô thị hóa. Hội Nông dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thông minh; đồng thời đưa chủ trương, chính sách và tiến bộ khoa học kỹ thuật đến gần hơn với người dân.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận thông tin được kỳ vọng sẽ giúp nông dân chủ động tiếp cận tri thức mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Đây cũng là nền tảng để từng bước giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực thích ứng của người nông dân trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hai đơn vị cũng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu; vận động hội viên tham gia các mô hình như "Con đường hoa", "Dòng sông không rác", "Biến bãi rác thành vườn hoa", "Tuyến đường xanh - sạch - đẹp", góp phần xây dựng môi trường nông thôn văn minh, bền vững.

Bên cạnh đó, chương trình tập trung triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) gắn với chuyển đổi số; hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp đa giá trị kết hợp du lịch sinh thái, văn hóa nông thôn. Công tác đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được tăng cường để giúp nông dân tiếp cận tri thức, ứng dụng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và công nghệ số vào sản xuất.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đa đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa chương trình thành kế hoạch hằng năm, xác định rõ mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để các nội dung phối hợp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ nông dân có tri thức, làm chủ công nghệ và đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại.