Chiều 22/9, ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Huế cho biết, ngày mai (23/9), đơn vị sẽ mời các chủ doanh nghiệp trên địa bàn đến làm việc, ký kết triển khai lắp đặt camera an ninh giám sát tại các cơ sở kinh doanh quán bar, beer club, pup.

Trước đó, UBND TP Huế có quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn.

Hàng loạt quán bar, beer club ở TP Huế sẽ được lắp camera giám sát. Ảnh minh họa: CTV

Theo quy chế phối hợp, mỗi cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn TP Huế phải lắp đặt tối thiểu 2 camera an ninh, kết nối trực tiếp với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (HueIOC) để giám sát trực tuyến bằng dữ liệu số.

Vị trí lắp đặt các camera phải bảo đảm quan sát đầy đủ mọi hoạt động của quán, cổng ra vào và có dữ liệu lưu trữ ít nhất trong 30 ngày, chủ động trích xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Về thời gian hoạt động, các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự được phép kinh doanh từ 8h sáng đến 24h cùng ngày. Riêng quầy bar nằm trong các cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên có thể hoạt động sau 24h nhưng không quá 2h sáng hôm sau.

Quy chế cũng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong các quán bar, beer club, pub. Trường hợp tổ chức DJ hoặc chương trình biểu diễn sau 22 giờ đến 24 giờ, các cơ sở phải điều chỉnh âm thanh ở mức hợp lý, tránh gây huyên náo, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Mọi hình thức biểu diễn đều phải tuân thủ Nghị định 144/2020/NĐ-CP, tuyệt đối không sử dụng ngôn từ, trang phục, hình ảnh, động tác trái thuần phong mỹ tục.

Song song với trách nhiệm của cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự, quy chế cũng phân định rõ vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý (Công an TP Huế, Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Khoa học và Công nghệ).

Quy chế này kỳ vọng sẽ góp phần đưa hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub trên địa bàn TP Huế đi vào nề nếp, vừa phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách, vừa bảo đảm trật tự xã hội, gìn giữ hình ảnh đô thị văn hóa, an toàn, thân thiện.