Ngày 15/9, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ một camera mới lắp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (từ 19h ngày 1/9 đến 0h ngày 13/9), Trung tâm chỉ huy giao thông đã ghi nhận hơn 67.600 lượt phương tiện lưu thông, trong đó phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm, chiếm 2,96%.

Trung tâm thông tin chỉ huy được đặt tại Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Trong số này, lỗi không thắt dây an toàn chiếm đa số với 1.813 trường hợp (90,46%); sử dụng điện thoại khi lái xe có 28 trường hợp (1,41%); còn lại là các lỗi khác với 743 trường hợp.

Đáng chú ý, có 1.261 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải vi phạm, chiếm 62,93% trong tổng số hơn 2.000 trường hợp vi phạm.

Đại diện Cục CSGT cho biết, thời gian đầu sau khi lắp đặt camera, số vi phạm còn nhiều. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền và thông tin rộng rãi về việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm đã giảm dần.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng và công an địa phương lắp đặt thêm hơn 5.000 camera trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đô thị.