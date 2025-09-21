Ngày 21/9, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Công an xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình đang làm rõ vụ việc người đàn ông trên địa bàn bị hành hung dẫn đến phải nhập viện điều trị. Nạn nhân là ông Ngô Gia Giang (trú thôn Phú Nhiêu, xã Gia Tường).

Theo thông tin ban đầu, tối 15/9, ông Giang đang ngồi uống bia với 3-4 thanh niên cùng xã tại nhà người cháu ở thôn Phú Nhiêu. Trong cuộc nhậu, ông Giang đã trêu đùa với những người này.

Sau cuộc nhậu, khi mọi người đã ra về, ông Giang vào nhà người cháu ngồi lại. Vừa lúc đó, hai thanh niên quay lại. Bất ngờ, một trong hai người cầm ấm pha trà đập thẳng vào mặt ông Giang.

Camera ghi cảnh ông Giang bị nhóm người tấn công. Ảnh: Cắt từ clip

Khi mọi người can ngăn, hai thanh niên này đã tạm thời dừng lại rồi rời đi. Tuy nhiên, một lúc sau, một trong hai đối tượng ban đầu đã quay lại cùng một người khác. Cả hai xông vào đạp ngã, rồi đấm đá liên tiếp vào người ông Giang dù nạn nhân đã gục xuống nền nhà

Ông Giang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, sau đó chuyển lên Hà Nội điều trị. Toàn bộ sự việc ông Giang bị hành hung được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau sự việc, gia đình ông Giang đã trình báo công an. Công an xã Gia Tường sau đó đã mời những người liên quan lên làm việc, xác minh và làm rõ vụ việc. Hiện, danh tính những người hành hung ông Giang chưa được công bố.