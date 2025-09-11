Clip trộm đột nhập vào cửa hàng ở TPHCM:

Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Thủ Dầu Một, TPHCM. Đáng nói, các vụ trộm xảy ra liên tiếp và trong phạm vi chưa đến 1km.

Theo trình báo của ông N.T.B, chủ hộ kinh doanh nằm trên đường Ngô Gia Tự (thuộc khu phố Chánh Nghĩa 12, phường Thủ Dầu Một), vào khoảng 2h30 ngày 10/9, cửa hàng của ông bị một đối tượng bịt khẩu trang, đội nón, cạy cửa đột nhập. Tại đây, đối tượng thản nhiên lục lọi, tìm kiếm để lấy cắp tài sản, tiền mặt rồi rời đi.

Trộm manh động đập vỡ kính, đột nhập vào cửa hàng lấy cắp tài sản. Ảnh: X.A

Chỉ cách đó khoảng 50m, cũng trên tuyến đường Ngô Gia Tự vào khoảng 5h ngày 31/8, một đối tượng bịt khẩu trang, đội nón lưỡi trai đã đập vỡ kính cường lực của một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt để đột nhập. Qua kiểm tra, cửa hàng này bị mất khoảng 4 triệu đồng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Đối tượng đột nhập vào cửa hàng trên đường Ngô Gia Tự lấy đi hơn 100 triệu đồng. Ảnh cắt từ camera

Còn theo trình báo của ông T.N.S, chủ hộ kinh doanh cà phê tại số 202 đường Ngô Gia Tự (phường Thủ Dầu Một), vào khoảng 0h35 ngày 12/6, xuất hiện một đối tượng với đặc điểm tương tự đột nhập vào cửa hàng. Tại đây, đối tượng đã lấy đi nhiều tài sản giá trị lớn như 2 laptop, 1 bộ máy ảnh, 1 điện thoại iphone, tiền mặt với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hình ảnh một đối tượng đột nhập vào cửa hàng trộm tài sản. Ảnh cắt từ camera

Cùng ngày, Công an phường Thủ Dầu Một cũng tiếp nhận tin trình báo của hộ kinh doanh nằm trên đường D8 (cách đó khoảng 300m) về việc cửa hàng bị mất trộm. Cụ thể, vào khoảng 23h35 ngày 11/6, một đối tượng “ngụy trang” bằng hình thức tương tự các vụ trộm kể trên đã đột nhập vào trong khu vực quầy bán hàng, lấy trộm một máy tính bảng, 1 điện thoại, 7 triệu tiền mặt, tổng tài sản bị mất khoảng 30 triệu đồng.

Tất cả các vụ trộm tài sản nói trên đều được camera an ninh của các cửa hàng ghi lại, cung cấp cho cơ quan công an.

Theo đại diện các cửa hàng, đối tượng gây ra các vụ trộm này có đặc điểm và hình thức trộm tương tự nhau, có thể chung một nhóm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Thủ Dầu Một cho hay, đơn vị đang tập trung xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.