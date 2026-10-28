Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, TPBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với quy mô tài sản, tín dụng và huy động tiến sát hoặc vượt kế hoạch cả năm, cùng lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng hơn 23% so với cùng kỳ.

Quy mô tăng trưởng mạnh, nguồn vốn dồi dào

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank; HOSE: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026, ghi nhận bước tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô tài sản. Với mức tăng hơn 90.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, TPBank đã đưa tổng tài sản hợp nhất lên sát mốc 600.000 tỷ đồng tại thời điểm 30/09/2026, gần chạm mục tiêu cả năm khi vẫn còn một quý phía trước. Quy mô này tăng 17,9% so với cuối năm 2025 và cao hơn 32% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng hơn 144.000 tỷ đồng trong vòng 12 tháng.

Đóng góp vào đà mở rộng quy mô tài sản, hoạt động tín dụng của TPBank tiếp tục tăng trưởng ổn định và bám sát kế hoạch năm. Đến cuối quý III, dư nợ cấp tín dụng hợp nhất, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, đạt hơn 345.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm và hoàn thành 96% kế hoạch, đồng thời cao hơn 14% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng tín dụng được hỗ trợ bởi nguồn vốn huy động dồi dào, với tổng huy động đạt hơn 529.000 tỷ đồng, trong đó huy động TT1 đạt 92% kế hoạch cả năm. Quy mô huy động tăng 18,8% so với cuối năm 2025 và cao hơn 30,9% so với cùng kỳ, tương đương gần 125.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân vượt mốc 300.000 tỷ đồng. Kết quả này góp phần củng cố nền tảng nguồn vốn, tạo dư địa để TPBank đáp ứng nhu cầu tín dụng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong quý cuối năm.

Song song với tăng trưởng quy mô, chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất theo Thông tư 31 đến cuối quý III ở mức 1,52% - giảm 0,30 điểm phần trăm so với cùng kỳ và thấp hơn đáng kể so với mục tiêu dưới 2,5%.

Lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số

Nhờ sự mở rộng của quy mô hoạt động, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2026 của TPBank đạt 7.464 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận được duy trì song hành với tăng trưởng quy mô.

Trong bối cảnh môi trường lãi suất cao tạo áp lực lên chi phí vốn và biên lợi nhuận toàn ngành, việc ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện năng lực điều hành và hiệu quả hoạt động của TPBank. Với kết quả này, lợi nhuận sau 9 tháng đã tương đương gần 81% lợi nhuận cả năm 2025 và hoàn thành 72% kế hoạch năm 2026.

Bên cạnh sự tăng trưởng của thu nhập lãi thuần, động lực quan trọng thúc đẩy kết quả kinh doanh tích cực của TPBank đến từ mảng thu nhập ngoài lãi. Tính đến hết 30/09/2026, thu nhập thuần từ dịch vụ của ngân hàng đạt 3.559 tỷ đồng, tăng bứt phá 21,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ chiến lược đẩy mạnh các giải pháp tài chính số, tối ưu hóa hệ sinh thái ngân hàng số và đa dạng hóa nguồn thu phi tín dụng.

Hiệu quả sử dụng vốn cũng được cải thiện. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,63%, tăng 0,18 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều biến số từ mặt bằng lãi suất và diễn biến thị trường quốc tế, TPBank kiên định với định hướng tăng trưởng bền vững, gắn mở rộng quy mô với củng cố năng lực tài chính và kiểm soát chất lượng tài sản. Kết quả tích cực trong 9 tháng cùng nền tảng nguồn vốn vững chắc tạo đà để ngân hàng tăng tốc trong quý cuối năm, hướng tới hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

(Nguồn: TPBank)