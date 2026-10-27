Lãi suất ngân hàng hôm nay, 27/10/2026, sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Tuy nhiên, một số kỳ hạn vẫn có lãi suất từ 7%/năm trở lên.

Tính đến ngày 27/10, theo biểu lãi suất được khảo sát, không còn nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất trên 7%/năm, trong số này có MBV, PGBank, Saigonbank, Sacombank, VCBNeo, VIB và VPBank.

Saigonbank sau khi giảm lãi suất tiền gửi từ ngày 23/10 đã đưa lãi suất về dưới ngưỡng 7%/năm ở hầu hết kỳ hạn tiền gửi, ngoại trừ kỳ hạn 13 tháng vẫn được niêm yết ở mức 7,9%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất tại VPBank là 7,4%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 15-18 tháng. Trong khi đó, lãi suất niêm yết cho kỳ hạn 24 tháng là 7,1%/năm.

Ở các kỳ hạn còn lại, lãi suất niêm yết của VPBank đều dưới 7%/năm sau khi ngân hàng điều chỉnh giảm vào đầu tuần này.

Sau đợt điều chỉnh, mức lãi suất cao nhất tại Sacombank giảm từ 7,8% xuống 7,3%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng từ 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ được áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng. Cũng với mức tiền gửi này, Sacombank niêm yết lãi suất tiền gửi 7%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng.

Lãi suất tiết kiệm 7%/năm cũng được Sacombank niêm yết cho kỳ hạn 24-36 tháng đối với các khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, trong khi lãi suất áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng đều đã về dưới 7%/năm.

Ngân hàng chuyển giao bắt buộc VCBNeo niêm yết lãi suất 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6-36 tháng. Một ngân hàng chuyển giao bắt buộc khác là MBV đang niêm yết lãi suất 7%/năm cho các kỳ hạn từ 7-36 tháng.

Tại VIB, mức lãi suất huy động 7%/năm đang được niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là mức lãi suất đang được PGBank niêm yết cho hai kỳ hạn 12 và 13 tháng.

Ngoài mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được niêm yết tại các ngân hàng nói trên, lãi suất tiết kiệm thực tế còn vượt ngưỡng 8%/năm tại một số ngân hàng bằng các chính sách cộng thêm lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng triển khai việc giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống, ở tất cả các kênh bán hàng.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới, ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong những tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng trong kỳ báo cáo từ ngày 11 đến 20/10/2026.

NHNN cho biết sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân của các giao dịch phát sinh mới trong những tháng cuối năm thông qua hệ thống báo cáo thống kê. Trường hợp ngân hàng không thực hiện theo yêu cầu, cơ quan này có thể áp dụng biện pháp xử lý, trong đó có việc xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.