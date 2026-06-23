Để kỷ niệm 50 năm ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa quy mô lớn.

Màn trình diễn ánh sáng sẽ được diễn ra đồng loạt tại 16 địa điểm, kéo dài 15 phút từ 21h - 21h15 ngày 2/7. Đáng chú ý, các điểm bắn pháo hoa được phân bổ rộng khắp các khu vực của thành phố sau sáp nhập, đảm bảo người dân từ nội thành đến các vùng cửa ngõ đều có thể chiêm ngưỡng.

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 2/7. Ảnh: Nguyễn Huế

Cụ thể, 5 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Trong đó, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn là trận địa pháo hoa quy mô nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp cùng 78 giàn pháo các loại, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn phản chiếu trên mặt nước.

11 điểm bắn tầm thấp được bố trí đan xen tại các khu vực trung tâm hành chính, khu di tích và các dự án đô thị mới, gồm: Khuôn viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh cũ (xã Tân Nhựt); Khu đền Bến Nọc (phường Tăng Nhơn Phú); Quảng trường Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ;

Khu di tích Cầu tàu 914 (Đặc khu Côn Đảo); Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh;

Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu); Tòa tháp Saigon Marina IFC (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn); đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ).

Toàn bộ kinh phí tổ chức sự kiện lần này được huy động từ nguồn xã hội hóa và tài trợ của các doanh nghiệp tại một số điểm bắn, không sử dụng ngân sách nhà nước.