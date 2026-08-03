Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn.

Nhân viên vệ sinh môi trường thu dọn rác trên một tuyến đường ở TPHCM. Ảnh: TK

Để đạt mục tiêu khởi công 8 dự án trong năm 2026, UBND TPHCM yêu cầu phân luồng xử lý theo hai nhóm tiến độ. Nhóm đầu tiên gồm 4 dự án đã hoặc đang trình duyệt chủ trương đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện để khởi công trong tháng 11. Nhóm thứ hai gồm 4 trạm còn lại đang lập chủ trương đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ để kịp bấm nút trong tháng 12.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố thúc đẩy các khâu thủ tục. Đồng thời, Sở Tài chính chịu trách nhiệm ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn triển khai.

Song song với nhiệm vụ cấp bách của năm nay, TPHCM cũng chủ động chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo đối với 15 dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2027. Các đơn vị liên quan được chỉ đạo bắt tay rà soát, chuẩn bị hồ sơ ngay từ bây giờ với mục tiêu phấn đấu bấm nút khởi công thêm từ 5 đến 7 trạm trung chuyển ngay trong quý I năm sau.

Cùng với tiến độ, việc quy hoạch và ứng dụng công nghệ xử lý cũng được lãnh đạo thành phố đặt ra khắt khe. Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các xã, phường rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch các trạm trung chuyển chất thải rắn trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn. Việc quy hoạch phải bảo đảm định hướng lâu dài, phù hợp phạm vi phục vụ, khoảng cách, mật độ dân số và nhu cầu xử lý rác thải trong tương lai.

Đồng thời, trong quá trình đầu tư xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nghiên cứu, áp dụng công nghệ và thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, giảm ảnh hưởng đến khu dân cư, tiết kiệm diện tích và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.