UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1/1/2026.

Mục tiêu của dự án là xây dựng bảng giá đất một cách khoa học, công bằng, phù hợp với thị trường bất động sản và pháp luật hiện hành. Đồng thời, đảm bảo tính minh bạch, công khai, cập nhật giá đất theo biến động của thị trường và điều kiện kinh tế - xã hội của TPHCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp xã triển khai dự án. Thời gian thực hiện từ nay đến tháng 12/2025, với tổng kinh phí 16,3 tỷ đồng.

UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Ảnh: Anh Phương

Theo UBND TPHCM, việc điều tra giá đất sẽ được tiến hành trên toàn thành phố theo từng loại đất và từng đơn vị hành chính. Trong đó, cấp xã là đơn vị cơ bản để điều tra, sau đó tổng hợp thành số liệu chung của thành phố.

Tại mỗi vị trí đất trên từng tuyến đường, việc khảo sát và thu thập thông tin về giá đất thị trường sẽ được thực hiện thông qua 3 phiếu điều tra. Các tuyến đường, đoạn đường mới phát sinh cũng sẽ được bổ sung để đảm bảo cập nhật đầy đủ giá đất trên toàn bộ hệ thống đường hiện hữu.

Với 7.505 tuyến, đoạn đường (gồm 4.565 thuộc khu vực 1 và 2.940 thuộc khu vực 2), cơ quan chức năng dự kiến sẽ hoàn tất việc thu thập thông tin trên 27.000 phiếu điều tra.

Trước đó, UBND TPHCM đã giao các sở, ngành và UBND 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn (sau khi sáp nhập) tiếp tục áp dụng bảng giá đất theo các quyết định của UBND TPHCM (cũ), UBND tỉnh Bình Dương (cũ) và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để giải quyết các thủ tục nghĩa vụ tài chính, thuế liên quan đến đất đai.

Thời gian áp dụng kể từ ngày 1/7 cho đến khi các quyết định bảng giá đất cũ bị bãi bỏ, thay thế hoặc có ý kiến khác từ cơ quan thẩm quyền.

Theo Luật Đất đai năm 2024, bảng giá đất là căn cứ áp dụng cho 12 trường hợp sau: 1. Tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, được giao đất ở tái định cư.

2. Tính tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

4. Tính thuế sử dụng đất.

5. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

6. Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

7. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

8. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.

9. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

10. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

11. Tính tiền sử dụng đất trong trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

12. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.



