Bảng giá đất điều chỉnh đang được Sở TN-MT TPHCM xây dựng dự kiến áp dụng từ ngày 1/8 đến hết năm nay, trước khi áp dụng bảng giá đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Bảng giá đất điều chỉnh được xây dựng theo hướng tăng giá các loại đất, từng bước đưa giá đất tiệm cận giá giao dịch trên thị trường. So với bảng giá đất năm 2020, bảng giá đất điều chỉnh cập nhật đến 4.565 tuyến đường, tăng 557 tuyến đường. Đối với đất ở, giá dự kiến điều chỉnh tăng mạnh so với bảng giá đất năm 2020. Mức tăng trung bình từ 5-10 lần so với giá trước đây có các quận 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp và Bình Thạnh. Các địa phương có giá đất ở tăng trung bình từ 10-20 lần so với trước gồm quận 4, 7, 12, Tân Phú, Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, TP Thủ Đức. Đặc biệt, giá đất ở tại huyện Hóc Môn có mức tăng trung bình 22 lần so với trước đây.