Chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng làm việc cho TPHCM theo hợp đồng có thể nhận hỗ trợ ban đầu đến 531 triệu đồng và thu nhập đến 265,5 triệu đồng mỗi tháng.

Sáng 30/10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM thống nhất thông qua nghị quyết quy định cơ chế thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, thành phố triển khai chính sách theo ba hình thức: ký hợp đồng với chuyên gia, người có tài năng; tuyển dụng công chức, viên chức trình độ cao; công nhận cán bộ, công chức, viên chức đang công tác có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Với nhóm ký hợp đồng, chuyên gia được hỗ trợ một lần khi ký hợp đồng đầu tiên. Mức hỗ trợ là 531 triệu đồng đối với tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ tài năng và chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; các nhóm còn lại nhận 424,8 triệu đồng.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua các nghị quyết sáng 30/10. Ảnh: Phước Sáng

Thu nhập hằng tháng dao động 106,2-265,5 triệu đồng. Mức cụ thể do cấp có thẩm quyền quyết định căn cứ nhiệm vụ và kết quả thẩm định. Trước đây, Nghị quyết số 27/2023 của HĐND quy định mức 30-100 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, chuyên gia được thưởng theo công trình, sản phẩm sau khi nghiệm thu hoặc công nhận. Mức thưởng tối đa 1,593 tỷ đồng đối với công trình do một cá nhân thực hiện và 3,186 tỷ đồng đối với công trình của nhóm chuyên gia.

Thành phố cũng bố trí nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 21,24 triệu đồng mỗi tháng, cùng chi phí khám, chữa bệnh cho chuyên gia và gia đình.

Đối với công chức, viên chức được tuyển dụng, mức hỗ trợ thu nhập ngoài lương từ 10,62-26,55 triệu đồng mỗi tháng, tùy trình độ. Khoản hỗ trợ căn cứ kết quả đánh giá hàng quý, áp dụng lần đầu trong 5 năm, có thể gia hạn nhưng tổng thời gian không quá 10 năm.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, năng lượng mới, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, quy hoạch và hạ tầng đô thị, y tế, văn hóa, thể thao, hoạch định chính sách công...

Đối với người có trình độ chuyên môn cao được tuyển dụng vào hệ thống chính trị TPHCM, thành phố hỗ trợ thu nhập ngoài lương và phụ cấp hiện hưởng.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Mức hỗ trợ cao nhất 26,55 triệu đồng/người/tháng (5 lần lương tối thiểu vùng I) dành cho giáo sư, phó giáo sư và người đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn tương ứng.

Người có trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 21,24 triệu đồng/tháng; thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nhận 15,93 triệu đồng/tháng. Các trường hợp còn lại đủ điều kiện tuyển dụng được hỗ trợ 10,62 triệu đồng/tháng.

Theo UBND TPHCM, thành phố đã tuyển chọn 36 công chức, viên chức theo Nghị quyết số 25/2023, chi hỗ trợ gần 1,95 tỷ đồng đến ngày 28/8.

Giai đoạn 2018-2023, thành phố thu hút 10 chuyên gia, nhà khoa học; nhu cầu thu hút năm 2026 là 43 nhân sự. Dự toán kinh phí cho 130 trường hợp mỗi năm, gồm 50 chuyên gia hợp đồng và 80 công chức, viên chức, khoảng 379,6 tỷ đồng, tính theo mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí lấy từ ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác; doanh nghiệp tự bảo đảm chi phí.

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