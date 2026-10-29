HĐND TPHCM đang xem xét cơ chế xét tuyển công chức, viên chức ở các lĩnh vực khó tuyển như y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch khi thi tuyển không có người đăng ký hoặc không đủ chỉ tiêu.

Sáng 29/10, tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), UBND TPHCM trình HĐND TP xem xét nghị quyết về tuyển dụng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có diện tích 6.772,59 km², dân số hơn 14 triệu người, đòi hỏi nâng cao chất lượng nhân lực khu vực công. Do đó, thành phố cần cơ chế tuyển dụng linh hoạt nhưng có phạm vi giới hạn, tránh xét tuyển dàn trải.

Theo lãnh đạo UBND TP, đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thạnh An cách biệt đất liền, điều kiện đi lại, sinh hoạt khó khăn nên thường không tuyển đủ chỉ tiêu, có thời điểm không có người đăng ký. Với công chức, thành phố đề xuất áp dụng xét tuyển tại Côn Đảo, Thạnh An và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình tờ trình nghị quyết về tuyển dụng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Ảnh: Phước Sáng

Với viên chức, cơ chế xét tuyển áp dụng cho các vị trí chuyên môn thuộc lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch và các đơn vị sự nghiệp công lập tại Côn Đảo, Thạnh An. Riêng tuyển dụng sẽ nhà giáo thực hiện theo quy định riêng. Các vị trí khó tuyển gồm bác sĩ chuyên khoa, huấn luyện viên, đạo diễn và nhân sự công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Điều kiện xét tuyển là vị trí đã thông báo thi tuyển công khai nhưng không có người đăng ký hoặc thi tuyển không đủ chỉ tiêu. Cơ chế này không thay thế thi tuyển. Theo Nghị định 259/2026/NĐ-CP, xét tuyển viên chức hiện chỉ áp dụng với một số nhóm đối tượng đặc thù.

Về thẩm quyền, đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, 2 được tự xét tuyển; nhóm 3, 4 do sở, ngành hoặc UBND cấp xã thực hiện. Riêng đơn vị thuộc Sở Y tế được tự xét tuyển. Tại Côn Đảo, Thạnh An, thẩm quyền được phân cấp cho Sở GD-ĐT, UBND địa phương và Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo theo phạm vi quản lý.

Nghị quyết về tuyển dụng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố được xây dựng theo nội dung giao tại điểm đ khoản 1 Điều 6 Luật Phát triển đô thị. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Tờ trình cũng quy định tiếp nhận vào làm công chức đối với viên chức, người hưởng lương trong quân đội, công an, cơ yếu; lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và người làm việc tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các đối tượng này phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 5 năm liên tục liền kề trước khi được đề nghị tiếp nhận.

Dự kiến nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8/11. Các vị trí đã thông báo thi tuyển nhưng không có người đăng ký hoặc không đủ chỉ tiêu trước thời điểm này cũng được xem xét áp dụng xét tuyển. Trong quá trình xây dựng dự thảo, Sở Nội vụ TPHCM nhận 172 văn bản góp ý, trong đó 144 đơn vị thống nhất và 28 đơn vị có ý kiến.

Quy định về thay đổi bậc nghề nghiệp viên chức cần biết Bộ Nội vụ hướng dẫn xử lý 2 trường hợp liên quan đến viên chức: tính thời gian giữ chức danh nghề nghiệp để xét thăng hạng và quy trình bổ nhiệm chức vụ quản lý đã thực hiện trước khi Nghị định số 259/2026 của Chính phủ có hiệu lực.