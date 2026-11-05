Dự án chỉnh trang khu vực Dinh quận Hóc Môn với tổng mức đầu tư hơn 37,6 tỷ đồng vừa được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử.

UBND TPHCM phê duyệt dự án chỉnh trang công viên Hóc Môn theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán, với tổng mức đầu tư 37,62 tỷ đồng.

Dự án có diện tích khoảng 7.871,76m², nằm tại xã Hóc Môn. Khu đất phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu, phía Nam giáp đường Quang Trung, phía Đông giáp chợ Hóc Môn và phía Tây giáp đường Lê Lợi.

Công trình nhằm tăng diện tích cây xanh công cộng, cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử; hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí và thể dục thể thao phục vụ người dân.

Các hạng mục chính gồm chỉnh trang cảnh quan khu vực Dinh Quận Hóc Môn, cải tạo sân nền, bổ sung cây xanh, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng và cổng xếp tự động.

Tượng đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa trong khuôn viên di tích Dinh quận Hóc Môn. Ảnh: QH

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng quảng trường trung tâm rộng hơn 1.632m², đường đi bộ rộng 12m, nhà đọc sách một tầng, diện tích khoảng 132m²; nhà điều hành kết hợp nhà vệ sinh và dịch vụ tiện ích cao 2 tầng.

Công viên cũng được bố trí khu vui chơi thiếu nhi, khu tập thể dục thể thao, bãi đỗ xe rộng khoảng 444,8m² cùng hệ thống thoát nước mưa và tưới cây tự động.

Riêng khu vực Dinh Quận Hóc Môn và bia tưởng niệm hiện hữu được giữ nguyên trạng, không thuộc phạm vi sửa chữa, cải tạo. Các hạng mục chỉnh trang sân nền, cây xanh và cảnh quan phải bảo đảm không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn.

Thời hạn hợp đồng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2027. Sau khi hoàn thành, UBND xã Hóc Môn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, khai thác và bảo trì công trình, bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.

Di tích Dinh quận Hóc Môn đã được Bộ VHTTDL xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia tại Quyết định số 2015 ngày 16/12/1993.