Ngày 11/9, Thành ủy TPHCM ban hành văn bản 1338-KL/TU, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chưa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tiếp tục giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu của TPHCM trong thời điểm hiện nay.

Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; rà soát, làm rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, thành phố và cấp xã, bảo đảm phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm đồng thời tăng tính chủ động, tự chủ và trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chưa có chủ trương sắp xếp lại 168 xã, phường, đặc khu. Ảnh: Nguyễn Huế

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tập trung xử lý những tồn tại, hạn chế và vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương tại Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, phù hợp với điều kiện của TPHCM. Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2026, thành phố cơ bản giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở thuộc thẩm quyền.

Hiện TPHCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Loạt phường trung tâm TPHCM kiến nghị giữ nguyên hiện trạng, không sắp xếp Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các phường Sài Gòn, Tân Định, Bình Thạnh, Bình Quới đều thống nhất đề xuất chưa sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính.