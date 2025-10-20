Ngày 20/10, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TPHCM - đã ký quyết định phê duyệt danh sách các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để thực hiện công tác chuyển hóa trong năm 2025.

Công an TPHCM khống chế tội phạm cướp giật trên địa bàn. Ảnh: A.D

Theo đó, thành phố có 12 địa bàn được phân loại để chuyển hóa dựa trên mức độ phức tạp về an ninh trật tự. Loại 1 là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội; loại 2 là tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; loại 3 là tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và loại 4 là tội phạm và tệ nạn ma túy.

Danh sách chi tiết các địa bàn được chọn chuyển hóa trong năm 2025, gồm 6 phường phân loại 1 là phường Hiệp Bình, Bến Thành, Tân Hưng, An Lạc, Thạnh Mỹ Tây và An Hội Đông; 2 phường loại 2 là An Đông, Vườn Lài và 2 địa bàn loại 4 là phường Khánh Hội, xã Đông Thạnh.

Quyết định còn đề cập đến 2 địa bàn phức tạp khác với sự kết hợp nhiều loại hình tội phạm. Đó là phường Tăng Nhơn Phú thuộc phân loại 1 và 3. Đáng chú ý, xã Bà Điểm là địa bàn được phân loại “hội tụ” cả ba nhóm trọng điểm là loại 1, 3 và 4. Điều này cho thấy tính chất phức tạp và đa dạng của các loại hình tội phạm cần tập trung xử lý tại khu vực này.

Việc phê duyệt danh sách trên được thực hiện nhằm triển khai kế hoạch của Bộ Công an về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu tập trung nguồn lực để làm giảm thiểu và chuyển hóa các khu vực phức tạp. Từ đó kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho người dân thành phố.