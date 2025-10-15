Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc xây dựng, đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện và GPLX, Công an TPHCM đã ban hành kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu, đảm bảo kết nối đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý trong và ngoài ngành công an.

Lực lượng Công an cấp xã đi đến các hộ dân sinh sống trên địa bàn để rà soát, lập danh sách GPLX của các hộ dân chưa được cập nhật hoặc thiếu thống tin trên dữ liệu GPLX của Cục CSGT. Ảnh: CSGT

Theo đó, Phòng CSGT, Công an TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với Công an cấp xã tiến hành đối chiếu thông tin xe, chủ xe và người lái xe giữa danh sách do Cục CSGT cung cấp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương. Đồng thời, lực lượng công an cơ sở trực tiếp xác minh, thu thập thông tin thực tế của phương tiện và người dân cư trú trên địa bàn.

Người dân có trách nhiệm phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến phương tiện và dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của cơ quan công an. Sau khi rà soát, đối chiếu, kết quả sẽ được gửi về Phòng CSGT TPHCM để tổng hợp và cập nhật lên hệ thống dữ liệu của Cục CSGT, đồng thời chuyển về các đơn vị đăng ký xe để bổ sung thông tin chủ xe, biển số và phương tiện.

Hoạt động này nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe, góp phần chuẩn hóa và đồng bộ hóa dữ liệu quốc gia, phục vụ quản lý hành chính, điều tra, xử lý vi phạm, phòng chống tội phạm, đồng thời hỗ trợ công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong CAND.

Song song với việc làm sạch dữ liệu, Công an TPHCM cũng triển khai chuyển đổi GPLX mô tô từ vật liệu giấy bìa sang giấy phép lái xe điện tử, thẻ PET – loại giấy phép mới có độ bảo mật cao, dễ quản lý, tích hợp trên hệ thống định danh điện tử VNeID.

Lực lượng Công an cấp xã sẽ đến từng hộ dân để phát phiếu thu thập thông tin GPLX, hướng dẫn kê khai và tiếp nhận hồ sơ. Sau khi thu thập, thông tin sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời yêu cầu công dân cung cấp giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan (nếu có) để kiểm tra, lập danh sách gửi về Phòng CSGT thẩm định.

Cán bộ Công an Phường Nhiêu Lộc đến 1 hộ dân sinh sông trên địa bàn để rà soát, lập danh sách và hướng dẫn cấp đổi GPLX từ dạng giấy sang dạng PET. Ảnh: CSGT

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, Phòng CSGT sẽ thông báo cho công an địa phương liên hệ công dân để tiếp nhận và làm thủ tục đổi, cấp lại GPLX theo quy định. Đối với công dân đã được cấp giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa nhưng bị mất, song còn hồ sơ gốc được xác minh, Phòng CSGT vẫn giải quyết cấp đổi giấy phép lái xe mới.

Đợt tổng rà soát và chuyển đổi này không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng và quản lý GPLX, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả số hóa, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.