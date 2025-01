Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số và đô thị thông minh năm 2024 cho thấy, TPHCM đã triển khai đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thống nhất trên toàn thành phố từ tháng 10/2022.

Tính đến nay, thành phố đã phê duyệt Danh mục 1.586 TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó 921 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 655 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Theo đó, đã có 1.943 TTHC được thiết lập trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố. Đồng thời, cung cấp 672 tài khoản giám sát thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện việc giám sát thanh toán trực tuyến trên Hệ thống.

Người dân TPHCM có thể đánh giá mức độ hài lòng khi làm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh hoạ: DNSG

TPHCM đã ban hành Quy chế hoạt động, tổ chức tập huấn công tác tiếp nhận và xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố.

Kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua kết nối xác thực VNeID; tích hợp cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Bộ Tài chính; tích hợp với hệ thống thông tin Chứng thực điện tử.

Triển khai sử dụng trên địa bàn toàn thành phố thủ tục Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính các giấy tờ. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã tiếp nhận 1.283.422 lượt giao dịch chứng thực, trong đó có 100.852 lượt chứng thực điện tử.

Hoàn thành triển khai và đưa vào sử dụng toàn trình các dịch vụ công như: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Ngày 19/10/2024, đã hoàn thành triển khai thử nghiệm cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên môi trường chính thức.

TPHCM cũng hoàn thành đánh giá an ninh an toàn mạng đối với các yêu cầu bắt buộc cho Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố do Bộ Công an tổ chức. Đây là thủ tục bắt buộc để kết nối trực tiếp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hệ thống đã và đang triển khai mở rộng kết nối với nhiều lĩnh vực, nhiều phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành Trung ương, sở, ngành, quận, huyện nhằm chia sẻ dữ liệu phục vụ nhu cầu khai thác của thành phố.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC xử lý khoảng 10.000 hồ sơ/ngày, 100% thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đã được thiết lập tiếp nhận và xử lý trên hệ thống; 354 cơ quan, đơn vị tham gia với 10.000 tài khoản cán bộ công chức, 244.011 tài khoản công dân.

Nhằm khắc phục các điểm nghẽn của giải quyết TTHC trên môi trường số như: mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp còn thấp; hồ sơ TTHC chưa được kiểm soát, chưa đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch còn cao; số hóa hồ sơ trong giải quyết TTHC, xây dựng cơ sở dữ liệu còn chậm; số lượng và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn thấp; tỷ lệ hồ sơ quá hạn còn cao; tỷ lệ thanh toán trực tuyến còn thấp, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3372/KH-UBND ngày 18/6/2024 để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện các chức năng cho Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để thực hiện tiếp nhận, chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính tại các điểm tiếp nhận của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với Hệ thống của Dịch vụ Bưu chính công ích (VNPost) để phục vụ công tác kiểm tra tình trạng luân chuyển hồ sơ của người dân và doanh nghiệp; khai thác dữ liệu để thay thế một số giấy tờ (liên quan đến hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể…) trong hồ sơ khi người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC.

Sở TT&TT, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố cũng đã triển khai đưa vào vận hành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TPHCM (HCM LGSP) sẵn sàng phương án tích hợp, đồng bộ kết nối dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác khi các bộ, ngành thực hiện chia sẻ theo khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Đồng thời, TPHCM đã triển khai cấp chữ ký số công cộng miễn phí cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cụ thể, cấp 2.048.702/5.889.162 chữ ký số cho người dân (đạt 34,7% tỷ lệ người trưởng thành có chữ ký số).