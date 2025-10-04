Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn TPHCM không chỉ được thụ hưởng các chính sách ưu việt mà còn là một lực lượng đóng góp tích cực, quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự chung của siêu đô thị này.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS TPHCM lần thứ 4 năm 2024 - Ảnh: Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM

Theo báo cáo sơ kết tình hình triển khai chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025 của UBND TPHCM, thành phố hiện là nơi sinh sống của đầy đủ 53 DTTS với tổng dân số khoảng 509.517 người, chiếm 4,8% dân số toàn thành phố.

Sau khi sáp nhập, thành phố dự kiến có 9 xã với 135 thôn, khu phố thuộc vùng đồng bào DTTS. Bốn dân tộc có cộng đồng lớn, sinh sống lâu đời và tập trung là Hoa (với hơn 412.000 người), Khmer, Chăm và Chơ Ro.

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật trong việc triển khai chiến lược công tác dân tộc. Tính đến tháng 9/2025, thành phố đã cơ bản không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố cũng giảm xuống chỉ còn 0,13%.

Hai mục tiêu quan trọng về giáo dục đã vượt mức đề ra. Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi và học sinh tiểu học đến trường lần lượt đạt 99,5% và 99,89%. Thành tựu này có được nhờ sự tích cực chủ động tham gia và hưởng ứng của chính đồng bào DTTS vào các chương trình giáo dục.

Về an sinh xã hội và y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 93% vào cuối năm 2024. Nhiều chương trình chăm lo được triển khai thường xuyên, từ hỗ trợ học bổng, xây và sửa nhà tình thương đến chăm lo Tết cổ truyền.

Đối với công tác phát triển cán bộ, hiện TPHCM có 3.206 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS, chiếm 2,5% tổng số, cho thấy nỗ lực trong việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực.

UBND TPHCM khẳng định đồng bào DTTS không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể phát huy nội lực trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố.

Đồng bào DTTS đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, là hạt nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống văn hóa đa dạng của thành phố.

Chính quyền thành phố đặc biệt ghi nhận vai trò của người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng DTTS. Họ là lực lượng nòng cốt trong việc củng cố xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và là động lực quan trọng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế. Mức sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn chưa thực sự bền vững. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn đơn điệu, thiếu tài liệu bằng tiếng dân tộc (nhất là tiếng Khmer và Chăm). Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở cấp cơ sở còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Từ thực tế đó, UBND TPHCM kiến nghị Trung ương và các bộ, ngành quan tâm, sớm ban hành chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút, phát triển và giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS, tạo động lực mạnh mẽ hơn cho công tác dân tộc trong giai đoạn tới.