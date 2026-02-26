Tại buổi họp báo định kỳ chiều 26/2, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết thông tin Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 236/QĐ-TTg công nhận Bảo vật quốc gia đợt 14.

Theo đó, trong tổng số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia đợt 14 trên toàn quốc, TPHCM vinh dự có 1 hiện vật và 1 nhóm hiện vật thuộc các bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tại buổi họp báo. Ảnh: Quốc Ngọc

Thứ nhất là Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại khoảng 4.000-3.800 năm cách ngày nay) hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước. Đây là cổ vật tiêu biểu, có giá trị đặc biệt về lịch sử và khảo cổ học, thể hiện mối quan hệ giao lưu, kết nối giữa cư dân văn hóa Hoa Lộc với các cộng đồng cư dân thời dựng nước.

Thứ hai là Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa. Bộ tượng thuộc loại hình tượng thờ, phản ánh đời sống tín ngưỡng dân gian Nam Bộ. Đây là nhóm hiện vật mang giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác và tiêu biểu cho đỉnh cao của nghề gốm thủ công truyền thống phục vụ nhu cầu thờ cúng trong cộng đồng.

Cũng theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, việc tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ nói trên sẽ diễn ra vào lúc 7h30' ngày 6/3 tới tại Bảo tàng TPHCM.

Các bảo vật thuộc bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của đơn vị, cá nhân sở hữu hiện vật mà còn thể hiện sự ghi nhận và đồng hành của Nhà nước, cộng đồng đối với những nỗ lực bền bỉ trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa thiết chế văn hóa nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo tồn di sản; góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việc công nhận các Bảo vật quốc gia không chỉ có ý nghĩa tôn vinh giá trị đặc biệt của hiện vật mà còn góp phần củng cố nền tảng văn hóa, bồi đắp bản sắc và tạo động lực tinh thần cho sự phát triển bền vững của TPHCM nói riêng và đất nước nói chung.

Tính đến năm 2025, Việt Nam có 357 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Trong đó, TPHCM có 25 Bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Bảo tàng Bình Dương, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bảo tàng Gốm thời dựng nước và bộ sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa.

25 Bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại TPHCM * Bảo tàng Lịch sử TPHCM: 12 bảo vật quốc gia - Tượng Phật Đồng Dương - Tượng nữ thần Devi - Tượng Avalokitesvara Hoài Nhơn - Tượng Avalokitesvara Đại Hữu - Tượng Vishnu Tân Hội - Tượng thần Surya - Tượng Avalokitesvara Ngãi Hòa Thượng - Tượng nữ thần Durga - Tượng Phật Sơn Thọ - Tượng Phật Bình Hòa - Tượng Phật Lợi Mỹ - Tượng Phật Sa Đéc * Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM: 2 bảo vật quốc gia - Tác phẩm tranh sơn mài: “Vườn xuân Trung Nam Bắc” tác giả Nguyễn Gia Trí - Tác phẩm tranh sơn mài “Thanh niên thành đồng” của tác giả Nguyễn Sáng * Bảo tàng TPHCM: 2 bảo vật quốc gia - Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng - Ấn đồng Lương Tài Hầu chi ấn * Bảo tàng Bình Dương: 3 bảo vật quốc gia - Tượng động vật Dốc Chùa - Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh - Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh * Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu: 3 bảo vật quốc gia là 3 Mặt Nạ vàng (thuộc di chỉ khảo cổ học Giồng lớn Long Sơn) * Bảo tàng Gốm thời dựng nước: 2 bảo vật quốc gia - Chõ gốm - Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc * Sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa: 1 bảo vật quốc gia là Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế