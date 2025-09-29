Để chuẩn bị thi tốt nghiệp trên máy tính, Bộ GD-ĐT thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, xây dựng đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo kế hoạch, tháng 4–5/2026 sẽ diễn ra đợt thi thử nghiệm với khoảng 100.000 thí sinh.

“Việc thử nghiệm vừa giúp xây dựng ngân hàng câu hỏi, vừa phục vụ công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên máy tính ở phạm vi rộng”, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, đến tháng 7/2026, Bộ GD-ĐT sẽ trình Chính phủ đề án chính thức. Sau đó, Bộ sẽ rà soát toàn quốc về cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để lên lộ trình triển khai.

Học sinh TPHCM thi tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Huế

Dự kiến cuối năm 2026 sẽ ban hành quy trình, quy định thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm thi này.

Trong tháng 4-5/2027, Bộ tiếp tục tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trước khi chính thức thi vào tháng 6.

Theo đó, tháng 6/2027, sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đề xuất Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) sớm ban hành văn bản quy định về kỳ thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức thi trên máy tính, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động lập kế hoạch, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin và hạ tầng mạng, nhất là tại những khu vực trường học có điều kiện chưa đồng đều.

Theo ông Phong, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khẳng định năng lực tổ chức trên quy mô vùng đô thị mở rộng, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và an toàn, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số trong công tác thi cử. Những kinh nghiệm thực tiễn và các đề xuất nêu trên là căn cứ thiết yếu để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ thi trong giai đoạn tới, góp phần củng cố uy tín của ngành giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo.