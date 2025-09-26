Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều cái nhất

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TPHCM chiều 26/9, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều cái nhất và đầu tiên.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh chính quyền địa phương chuyển từ 3 cấp xuống 2 cấp: tổ chức thi vẫn ở 63 tỉnh/thành, nhưng khâu chấm thi còn 34 tỉnh/thành.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi, đông nhất từ trước đến nay.

Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo phương án 2+2: thí sinh phải làm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại, phù hợp với định hướng nghề nghiệp ở bậc THPT và tạo nhiều thuận lợi cho học sinh. Ông Thưởng cho biết: “Có những tỉnh chỉ có một thí sinh chọn một môn thi, như Lai Châu chỉ 1 em chọn môn Tin học, Quảng Ninh chỉ 1 em chọn môn Công nghiệp, nhưng tỉnh vẫn tổ chức thi đầy đủ”.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT. Ảnh: TT

Ông Thưởng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chứng kiến bước chuyển đổi số mạnh mẽ nhất khi lần đầu tiên đề thi được số hóa và truyền qua đường truyền bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, hạn chế rủi ro và tăng độ an toàn, bảo mật.

Năm 2025, 100% thí sinh đăng ký thi online. Bên cạnh đó số lượng thời gian tổ chức thi từ 4 buổi thi xuống còn 3 buổi thi.

Việc chuẩn bị thi được tiến hành sớm nhất. Công tác chuẩn bị cũng có sự phối hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn giữa các địa phương, không có sự cố tác động.

Đối với việc tính điểm, lần đầu tiên tăng tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập ở cả lớp 10, 11 và 12 lên 50% (trước đây là 30% và chỉ sử dụng kết quả lớp 12).