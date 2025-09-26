Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều cái nhất
Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TPHCM chiều 26/9, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều cái nhất và đầu tiên.
Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh chính quyền địa phương chuyển từ 3 cấp xuống 2 cấp: tổ chức thi vẫn ở 63 tỉnh/thành, nhưng khâu chấm thi còn 34 tỉnh/thành.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi, đông nhất từ trước đến nay.
Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo phương án 2+2: thí sinh phải làm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại, phù hợp với định hướng nghề nghiệp ở bậc THPT và tạo nhiều thuận lợi cho học sinh. Ông Thưởng cho biết: “Có những tỉnh chỉ có một thí sinh chọn một môn thi, như Lai Châu chỉ 1 em chọn môn Tin học, Quảng Ninh chỉ 1 em chọn môn Công nghiệp, nhưng tỉnh vẫn tổ chức thi đầy đủ”.
Ông Thưởng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chứng kiến bước chuyển đổi số mạnh mẽ nhất khi lần đầu tiên đề thi được số hóa và truyền qua đường truyền bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, hạn chế rủi ro và tăng độ an toàn, bảo mật.
Năm 2025, 100% thí sinh đăng ký thi online. Bên cạnh đó số lượng thời gian tổ chức thi từ 4 buổi thi xuống còn 3 buổi thi.
Việc chuẩn bị thi được tiến hành sớm nhất. Công tác chuẩn bị cũng có sự phối hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn giữa các địa phương, không có sự cố tác động.
Đối với việc tính điểm, lần đầu tiên tăng tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập ở cả lớp 10, 11 và 12 lên 50% (trước đây là 30% và chỉ sử dụng kết quả lớp 12).
Đánh giá đề môn Toán, Tiếng Anh khó là đồn đoán, cảm tính
Theo Bộ GD-ĐT, trong sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để giải quyết những bài toán lớn về công nghệ chiến lược, cần dạy học sinh cách giải quyết vấn đề, đối mặt với những bài toán khác nhau trong thực tiễn; hướng đến môi trường học thật, thi thật, nhân tài thật, cho dù ban đầu còn bỡ ngỡ.
Bộ GD-ĐT cho biết, khi chưa có kết quả thi, có một số thông tin đánh giá đề thi tốt nghiệp THPT năm nay khó, đặc biệt là đề môn Toán và Tiếng Anh. Tuy nhiên, kết quả phân tích phổ điểm cho thấy đề thi hai môn này hoàn toàn phù hợp với mục đích kỳ thi chứ không khó như đồn đoán.
“Phổ điểm môn Tiếng Anh đã không còn hai đỉnh như những năm trước, dốc chia đều cho hai bên thể hiện mức điểm phân tán đều, điểm trung bình 5,38; số thí sinh đạt điểm 10 là 141. Phổ điểm môn Toán thể hiện rõ qua phổ điểm rất đẹp, phân bố tự nhiên từ thấp đến cao, chứ không còn dồn cục quanh mức 8-9 điểm. Đáng nói hơn, dù nhiều người kêu đề khó, vẫn có hơn 500 điểm 10 môn Toán toàn quốc. Điều đó cho thấy đề không 'đánh đố' mà chỉ phân hóa, chọn lọc ra những học sinh giỏi thực sự”, Bộ GD-ĐT nêu.
Hạn chế ở khâu chấm thi và in sao đề thi
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT), đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều ưu điểm. Bộ GD-ĐT đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị sớm, từ xa, giúp việc tổ chức kỳ thi thuận lợi cho các địa phương, nhà trường, giáo viên và học sinh trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành chính quyền hai cấp.
Kỳ thi đã được tổ chức gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả, giảm 1 buổi thi và 2 môn thi cho các thí sinh theo Chương trình GDPT 2018. Việc ra đề thi theo chương trình GDPT 2018 đã bám sát mục tiêu của Chương trình GDPT mới, chuyển đổi từ việc chủ yếu đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực của người học.
Kết quả kỳ thi đã đạt được các mục tiêu đề ra và bám sát những chủ trương lớn trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 88/2014/QH13 và kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Ông Huỳnh Văn Chương cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vẫn còn vài hạn chế cần khắc phục: một số đơn vị in sao đề thi chương trình GDPT 2006 chưa đúng quy định, gây khó cho khâu chấm thi. Dù phần mềm chấm trắc nghiệm đã được thử nghiệm, thực tế vẫn phát sinh sự cố buộc phải cập nhật, nhất là khi định dạng mới đòi hỏi rà soát, sửa lỗi nhiều nên tốc độ xử lý ở vài khâu còn chậm.
Ngoài ra, ở một số nơi, phúc khảo môn Ngữ văn vẫn có bài điều chỉnh điểm, chủ yếu tăng hoặc giảm 0,25 điểm.