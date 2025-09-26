Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, sẽ có một vài điều chỉnh để phù hợp với việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và bộ máy thanh tra. Bộ cũng sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Thứ nhất, sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi để bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Thứ hai, điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cụ thể: Hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; Tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành 1 loại duy nhất là giấy báo dự thi và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ cấp; Tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành giấy chứng nhận kết quả thi và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ cấp.

Thứ ba, giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thứ tư, điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo để tăng cường hiệu quả, chất lượng. Theo đó, quy định tất cả các bài chấm thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức thi, tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ GD-ĐT được thực hiện qua hệ thống quản lý thi để giảm bớt việc thủ công (gửi đĩa CD qua đường bưu điện) góp phần tăng tốc độ xử lý.