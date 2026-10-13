Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo thông tư hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức.

Ông T. cho biết, tháng 7 vừa qua, ông trúng tuyển viên chức, làm việc tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường ở vị trí kế hoạch - tổng hợp.

Trước đó, ông làm công tác kế toán và kế hoạch dự án tại một công ty cổ phần do Nhà nước chi phối, với thời gian đóng BHXH là 12 năm 4 tháng, tính đến tháng 7/2026.

Trong thời gian chưa có hướng dẫn mới, việc chuyển xếp lương thực hiện theo Thông tư 05/2024. Ảnh: VietNamNet.

Ông T. muốn biết trường hợp của mình có được áp dụng khoản 2 Điều 10 Nghị định 259/2026 ngày 30/6/2026 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức hay không? Đồng thời, ông đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý để xếp lương khi chưa có hướng dẫn mới.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết, khoản 4 Điều 10 Nghị định 259/2026 giao Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các trường hợp quy định tại điều này.

Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương đối với dự thảo thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương cho người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức; đồng thời hướng dẫn xếp lương đối với viên chức khi thay đổi bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm.

Trong thời gian chưa ban hành thông tư mới, Bộ Nội vụ đề nghị căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 05/2024 ngày 27/6/2024 của Bộ Nội vụ (Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức) để thực hiện việc chuyển xếp lương.

Đối với trường hợp cụ thể của ông T, Bộ Nội vụ đề nghị liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để được hướng dẫn và giải quyết.

Như vậy, hướng dẫn mới về xếp lương viên chức đang trong quá trình xây dựng. Với người có thời gian công tác và đóng BHXH trước khi được tuyển dụng vào viên chức, việc xác định cách xếp lương cần căn cứ quy định hiện hành và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.