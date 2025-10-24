UBND TPHCM vừa trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn.

Chính quyền thành phố đề xuất mức hỗ trợ đặc biệt ưu đãi cho người cao tuổi và học sinh nhằm hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội và bao phủ BHYT toàn dân sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Học sinh trung học cơ sở tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Cụ thể, Tờ trình số 593/TTr-UBND đề xuất mức hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hai nhóm.

Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố sẽ được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Mức này bao gồm 50% chính sách hỗ trợ tối thiểu của Trung ương và 50% hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương.

Người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi thường trú trên địa bàn, chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác. Người từ đủ 75 tuổi trở lên vốn đã được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật BHYT hiện hành.

Mục tiêu của chính sách hỗ trợ 100% BHYT này là nhằm đảm bảo quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các nhóm dễ bị tổn thương. Đối với học sinh, đây là nhóm chưa có thu nhập ổn định, cần được bảo vệ sớm để phòng ngừa bệnh tật, đảm bảo sức khỏe học tập và hình thành thói quen tham gia BHYT.

Trong khi đó, người cao tuổi là nhóm dễ tổn thương nhất về sức khỏe, nhu cầu khám chữa bệnh thường xuyên, nhưng lại suy giảm thu nhập hoặc sống phụ thuộc con cháu. Việc hỗ trợ nhóm này còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “kính lão trọng thọ” - những giá trị nhân văn cốt lõi trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Để thực hiện chính sách trên, TPHCM ước tính tổng kinh phí thực hiện trong năm 2026 là 2.138 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh đặc biệt khi TPHCM sáp nhập toàn bộ với Bình Dương (cũ), Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và trước đó, các địa phương này có những chính sách hỗ trợ BHYT khác nhau.

TPHCM hiện hữu chưa có chính sách hỗ trợ BHYT riêng cho người cao tuổi và học sinh. Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đã hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi trở lên và hỗ trợ 50% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên. Bình Dương (cũ) cũng hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi, hỗ trợ 20% mức đóng BHYT thêm cho học sinh khó khăn và học sinh tại xã khu vực I.

Việc ban hành nghị quyết mới là cần thiết để đồng bộ hóa chính sách, đảm bảo tính công bằng, bình đẳng trong thụ hưởng quyền lợi an sinh xã hội giữa các khu vực sau sáp nhập. Đồng thời, hành động này còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Nhà nước, và phù hợp với giá trị đặc trưng “nghĩa tình” của TPHCM.