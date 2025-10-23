Sở Nội vụ TPHCM vừa có báo cáo kết quả triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Cuối năm 2023, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố để HĐND TP ban hành Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu thu hút.

Tháng 7/2024, UBND TP đã ban hành Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, công khai và minh bạch cho quy trình xác định nhu cầu, tổ chức thu hút, tuyển chọn, trọng dụng và phát huy năng lực của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Nhờ những chính sách kịp thời này, công tác thu hút đã có kết quả cụ thể. Tính đến tháng 1/2025, Hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của TPHCM đã tổ chức họp thẩm định và thống nhất đề xuất UBND TP xem xét, chấp thuận thu hút 12 vị trí/chỉ tiêu chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

Trong tổng số 12 vị trí này, có 10 vị trí thuộc các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và tế bào gốc.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có 4 vị trí/4 chỉ tiêu được đề xuất thu hút và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao có 6 vị trí/7 chỉ tiêu được thống nhất đề xuất.

TPHCM cũng xác định rõ việc tăng cường tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm khơi gợi niềm tin và tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các cơ quan, đơn vị được chỉ đạo thường xuyên rà soát, xác định nhu cầu thu hút chuyên gia phục vụ các đề án, dự án trọng tâm của thành phố.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học cũng được đẩy mạnh. Trong năm 2025, Sở Nội vụ đã cử viên chức và nghiên cứu viên của Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM đi đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản và tham gia chương trình nghiên cứu sinh về công nghệ sinh học tại Hàn Quốc, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Các chuyên gia đã được thu hút, bố trí làm việc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện phẩm chất và năng lực là những chuyên gia hàng đầu, có nhiều đóng góp và là tấm gương trong hoạt động nghiên cứu khoa học, cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ cho các đơn vị.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp tỉnh - TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp - thành phố đang tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, chuẩn bị ban hành nghị quyết áp dụng Nghị quyết 27 trên toàn địa bàn sau sắp xếp. Thành phố cũng sẽ ban hành quyết định thay thế Quyết định 38/2024/QĐ-UBND để đảm bảo chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn mới.

Với phương hướng tập trung đầu tư nguồn lực, chú trọng đào tạo mới và nâng cao đội ngũ chuyên gia, hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, UBND TPHCM cam kết tạo bước đột phá trong thu hút trí thức, tài năng trong nước và nước ngoài, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo.