UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về việc không tiến hành thanh tra một số dự án theo Kế hoạch 1505 ban hành ngày 22/7 vừa qua.

Theo Kế hoạch 1505, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra 145 dự án của các bộ, ngành Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc. Đồng thời, sẽ tiến hành thanh tra một số dự án lớn tại các địa phương có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.

Về phạm vi, Kế hoạch 1505 nêu rõ Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra các công trình, dự án có nhiều khó khăn, vướng mắc phức tạp; quá trình đầu tư, xây dựng kéo dài; có quy mô lớn hoặc có dấu hiệu sai phạm. Danh sách các dự án thuộc diện thanh tra do Bộ Tài chính cung cấp. Tại TPHCM, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra 20 công trình, dự án.

The EverRich 3 - một trong những dự án được TPHCM đề xuất đưa ra khỏi diện thanh tra. Ảnh: Anh Phương

Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong Kế hoạch 1505 có đề cập đến việc không thanh tra đối với các công trình, dự án: đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra hoặc đã có bản án; đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc chưa triển khai thực hiện; gặp khó khăn, vướng mắc do thay đổi cơ chế, chính sách pháp luật; hoặc có vướng mắc về trình tự, thủ tục và quy mô nhỏ.

Căn cứ vào báo cáo của các sở, ngành liên quan và cam kết của các chủ đầu tư, UBND TPHCM nhận thấy trong số 20 dự án thuộc danh sách có: 10 dự án không thuộc phạm vi thanh tra; 1 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; 4 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc và đang tập trung triển khai. Do đó, UBND TPHCM kiến nghị không thanh tra 15 dự án này.

“Thời gian tới, UBND TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và tổ công tác tăng cường đôn đốc, phối hợp với các chủ đầu tư để triển khai 15 công trình, dự án nêu trên”, báo cáo khẳng định.

Danh sách chi tiết 15 công trình, dự án mà UBND TPHCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ không tiến hành thanh tra như sau: