Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng và UBND TPHCM về tình hình triển khai Công điện 157/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 06/CT-BXD ngày 2/9/2025 của bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM đã đưa ra một đề xuất nhằm tháo gỡ vấn đề nan giải về giao thông và không gian đô thị.

Theo Sở Xây dựng, nhu cầu đỗ xe tại TPHCM hiện rất lớn nhưng quỹ đất bến bãi lại quá ít. Theo Quyết định 568/QĐ-TTg năm 2013, đối với khu vực trung tâm TPHCM, quy hoạch bãi đỗ xe ô tô, xe taxi là 550,96ha được xác định theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó khoảng 193ha quy hoạch bãi đỗ xe ô tô chưa xác định cả vị trí và quy mô (chỉ dự kiến bố trí tại các khu thương mại, dịch vụ… khoảng 83 ha); các bãi và điểm đỗ xe trong khu dân cư với tổng diện tích 110ha; bãi đỗ xe taxi là 30,98ha;

Phần còn lại sẽ được bố trí dọc theo Vành đai 2 tại các vị trí giao cắt với các đường hướng tâm (Quốc lộ 1, 13, 22, 1K, 50; Cao tốc TPHCM – Chơn Thành, TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; Đường tỉnh 10, 12, 14, 15, 16...);

Tuy nhiên, hiện nay các bãi đỗ xe ô tô, xe taxi mới chỉ thực hiện được 2,69ha, đạt 0,5%. Ngoài ra, sau khi sáp nhập, TPHCM đang triển khai lập các đồ án Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật xác định theo ranh giới hành chính mới.

Tình trạng thiếu bãi đỗ đã dẫn đến hệ lụy là nhiều khu vực gầm cầu đang bị tận dụng làm bãi giữ xe trái phép, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn rủi ro an toàn giao thông, điển hình là khu vực cầu Ông Lớn và cầu Him Lam.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đang đối mặt với sự thiếu hụt không gian công cộng, sân bãi thể dục thể thao, đặc biệt là cho thanh thiếu niên.

Trước thực tế đó, Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, việc tận dụng các vị trí dạ cầu để tổ chức bãi trông giữ xe, hoạt động thể dục thể thao sẽ góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân thành phố, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Nhằm góp phần giải quyết các vấn đề trên, Sở Xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo cơ quan Quốc hội và Chính phủ xem xét, sửa đổi Luật Đường bộ, Nghị định số 165 theo hướng giao UBND cấp tỉnh quyết định việc sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian dưới dạ cầu cho mục đích phục vụ công cộng, phù hợp với điều kiện thực tế. Việc sử dụng không được ảnh hưởng đến an toàn kết cấu công trình cầu, đảm bảo an toàn PCCC cháy theo quy định và không gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.