Chiều 1/9, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội thông tin với báo chí xung quanh vụ cháy bãi trông giữ phương tiện dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, ngay khi xảy ra vụ cháy, nhân viên trông xe đã cố gắng sử dụng các phương tiện cứu hỏa để dập lửa và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Sơ bộ, vụ hỏa hoạn làm khoảng 500 xe máy xăng (đã rút hết xăng) bị thiêu rụi. Đây là những xe vi phạm giao thông đã bị Công an thành phố tịch thu. Hiện Công an thành phố đang phong tỏa hiện trường để thực hiện kiểm tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy.

Sau khi đám cháy được khống chế, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan mời các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về cầu, đơn vị tư vấn kiểm định đến ngay hiện trường để kiểm tra, đánh giá kết cấu của công trình.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Kết quả cho thấy, bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc; Chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực;

Bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang; Chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc, ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực;

Bong tróc bê tông bảo vệ, một số vị trí cục bộ đã lộ cốt thép tại trụ T2; Mố M1 và gối trên mố M1 chưa có dấu hiệu hư hỏng do nhiệt;

Bị chập cháy tủ chiếu sáng T2A gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang nội thành.

“Kết quả khảo sát tại các thời điểm: 16h30 ngày 30/8, 6h30 ngày 31/8, 15h ngày 31/8 không phát hiện các diễn tiến bất thường về chuyển vị và biến dạng tổng thể của kết cấu sau khi cháy”, đại diện Sở Xây dựng thông tin.

Điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với 50% tải trọng thiết kế

Song song đó, đơn vị tư vấn kiểm định đã tiến hành thí nghiệm nhánh Ramp cầu dưới tác dụng của các sơ đồ tải trọng tương ứng với khoảng 50% tải trọng thiết kế (tương ứng với xe dưới 18 tấn qua cầu) để đo độ võng do tải trọng đặt tĩnh; ứng biến tại các dầm do tải trọng. Kết quả cho thấy, kết cấu và vật liệu (bê tông, cốt thép dự ứng lực) của dầm làm việc trong giới hạn đàn hồi.

“Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, trước mắt nhánh Ramp CV1C (nhánh xuống đê Nguyễn Khoái) sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh Ramp này.

Để xác định chi tiết mức độ hư hỏng và khả năng chịu lực của kết cấu đối với tải trọng thiết kế của công trình, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện kiểm định đối với các hạng mục cầu bị hư hỏng. Từ đó, có cơ sở đề xuất các giải pháp cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo khả năng khai thác của công trình theo thông số thiết kế ban đầu”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội thông tin.

Song song đó, Sở Xây dựng sẽ chủ động rà soát toàn bộ các cầu có hoạt động trông giữ phương tiện dưới gầm cầu để tham mưu cho UBND thành phố các giải pháp, tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.

Như VietNamNet đưa tin, vào lúc 13h ngày 30/8 xảy ra vụ cháy bãi trông giữ phương tiện tại gầm cầu nhánh Ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đoạn từ trụ T4 đến mố M1 (bên phía bờ Nam sông Hồng).

Đây là vị trí do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố giao quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện.