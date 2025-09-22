Ngày 22/9, thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đơn vị vừa thống nhất phương án điều chỉnh giao thông qua đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) nhằm phục vụ công tác diễn tập PCCC&CNCH.

Hầm Thủ Thiêm dài gần 1.500m, nối đại lộ Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) với đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1), là công trình hầm vượt sông dài nhất Đông Nam Á.

Hầm Thủ Thiêm là công trình hầm vượt sông Sài Gòn, dài nhất Đông Nam Á. Ảnh: TK

Theo Sở Xây dựng, phương án tổ chức giao thông cấm tất cả các phương tiện bị cấm đi qua đường hầm Thủ Thiêm theo cả hai hướng từ 14h đến 15h30 vào các ngày 23/9, 24/9 và 26/9.

Để thuận lợi cho việc di chuyển của người dân, cơ quan chức năng đã đưa ra các lộ trình thay thế như sau:

Hướng lưu thông từ phường Sài Gòn đến phường An Khánh (quận 1 cũ tới TP Thủ Đức cũ): đường Võ Văn Kiệt - đường song hành Võ Văn Kiệt - đường Võ Văn Kiệt - đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - đường Tố Hữu - đường Mai Chí Thọ.

Hướng lưu thông từ phường An Khánh đến phường Sài Gòn: đường Mai Chí Thọ - đường Tố Hữu - đường R12 - cầu Ba Son - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Võ Văn Kiệt.

Lộ trình thay thế khi cấm xe qua hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị lắp đặt băng rôn thông báo tại các điểm quan trọng để người dân dễ dàng nhận biết và lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian diễn tập.

Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin, chủ động lên kế hoạch di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn.