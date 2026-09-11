Trận mưa lớn kéo dài tối qua khiến đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, TPHCM) ngập sâu khoảng nửa mét. Đến chiều 11/9, nước vẫn chưa rút hết, nhiều hộ dân phải lội trong dòng nước để lau dọn bùn đất, di chuyển đồ đạc.

Theo người dân khu vực, cứ mưa lớn là tuyến đường này lại ngập sâu, trong khi nước rút rất chậm.

Chị Oanh cho biết, đêm qua gia đình phải ngủ trên võng khi nước tràn vào nhà. Sáng 11/9, khi nước bắt đầu rút, chị tranh thủ dọn bùn đất. Nhiều đồ gỗ bị ngâm nước suốt đêm, hư hỏng.

Ông Võ Quốc Dũng cùng vợ bì bõm dọn nhà suốt từ tối qua đến nay. Bàn chân bị ngâm nước lâu, việc sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn. Vợ chồng ông phải kê cao xe để tránh nước ngập.

Tình trạng ngập cũng xảy ra tại đường số 40, phường Hiệp Bình. Sau trận mưa lớn tối 10/9, nhiều căn nhà tại đây bị nước tràn vào, có nơi ngập gần 1m. Sáng nay, căn nhà của chị Đỗ Thị Thanh Tâm ngập trong "biển nước".

Toàn bộ đồ đạc được người dân kê cao ngay trong đêm để hạn chế thiệt hại. Có hộ không có chỗ nằm, phải ngủ tạm trên ghế bố khi nước ngập trong nhà.

Bùn đất bám đầy nền nhà, nhiều vật dụng bị ngâm nước chưa thể sử dụng. Người dân tranh thủ lau chùi, di chuyển đồ đạc, dọn bùn khi nước rút.

Tại đường số 40, lực lượng công an phường Hiệp Bình có mặt khảo sát, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc và dùng máy bơm để đưa nước ra khỏi nhà.