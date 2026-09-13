Ghi nhận của VietNamNet lúc 18h tại đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TPHCM), nước ngập gần như toàn tuyến, có đoạn mặt đường biến thành dòng nước.

Mưa lớn cùng nước dâng cao khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế. Nhiều người phải chạy chậm, dò đường để tránh những đoạn ngập sâu.

Dù nước chưa dâng quá bánh xe, một số phương tiện vẫn chết máy. Chị Hoàng Vy, người dân phường Tân Thuận, trên đường đi làm về gặp mưa lớn, xe bị chết máy nên phải dẫn bộ qua đoạn ngập.

Theo cô Lê Thúy, người dân phường Tân Thuận, tình trạng ngập do triều cường năm nay đã giảm so với trước nhờ hệ thống cống chặn nước và đập tạm tại khu vực cầu Hàng. Tuy nhiên, mỗi khi nước dâng, việc buôn bán của gia đình vẫn bị ảnh hưởng.

"Cứ triều cường lên là phải dẹp hàng vì không có khách", cô Thúy nói, cho biết đã buôn bán tại đây hơn 10 năm và mong các dự án chống ngập sớm hoàn thành để người dân bớt vất vả.

Ông Lê Đông Hoài, cũng ở phường Tân Thuận, cho biết đã quen với cảnh ngập mỗi mùa triều cường. Theo ông, những ngày đầu đợt triều cường năm nay nước có vẻ thấp hơn mọi năm, song từ nay đến Tết dự kiến còn khoảng 8 đợt.

Gia đình ông đã chủ động nâng nền nhà, nhưng mỗi khi nước dâng, việc kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng do khách ngại dừng xe giữa dòng nước.

Các con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn cũng thường xuyên ngập mỗi khi triều cường, nước tràn vào nhà dân.

Tại ngã tư Nguyễn Thái Bình - Camellte (phường Bến Thành), nước ngập khoảng 0,5 m, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hàng quán xung quanh.

Một ô tô chết máy giữa đường do nước dâng cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập sâu, rộng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở TPHCM.

Rủi ro thiên tai do triều cường tại hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Mực nước được dự báo biến đổi chậm, đỉnh triều dao động từ báo động 1 đến báo động 2 và có khả năng duy trì đến hết ngày 16/9.